"Хаббл" сфотографировал один из крупнейших объектов во Вселенной

МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила детальные фотографии скопления галактик PLCK G308.3-20.2 в созвездии Райской Птицы, одного из самых крупных объектов в обозримой Вселенной, сообщает сайт космического телескопа.

Большая часть галактик в окружающей нас Вселенной, в том числе и сам Млечный Путь, является частью более крупных сгустков материи, скоплений и суперскоплений галактик. Многие из них, как показывают наблюдения последних лет, протягиваются на миллионы и десятки миллионов световых лет, и имеют массу в десятки и сотни триллионов масс Солнца, большая часть которой приходится на темную материю.

Ученые активно изучают подобные группы галактик. Их изучение, как сегодня надеются космологи, поможет нам понять, какую роль в их образовании и жизни играют и темная материя, и темная энергия, и как их структура и распределение по Вселенной связаны с тем, как была распределена материя по мирозданию в первые мгновения после Большого Взрыва.

Наблюдения за движением PLCK G308.3-20.2 и прочих крупнейших скоплений галактик, как отмечает научная команда "Хаббла", уже помогла астрономам найти две самых крупных структуры во Вселенной, влияющие на движение Млечного Пути и всех остальных близлежащих галактик.

В их число вошли так называемые "Великий Аттрактор", суперскопление галактик Abell 3627, и "Великий Отталкиватель", гигантская область пустоты, расположенная за нашей Галактикой. Изучение этих объектов, в том числе и при помощи "Хаббла", уже помогло астрономам понять, почему Млечный Путь движется необычно быстро относительно остальных галактик, и раскрыть некоторые тайны истории формирования этих гигантских объектов.

Сейчас "Хаббл" проводит своеобразную перепись среди крупнейших скоплений галактик мироздания, получая их детальные фотографии в рамках проекта RELICS. Эти данные, как надеются ученые, помогут получить первые точные оценки по массе темной материи и понять, как закончились "темные века" на заре юности Вселенной, когда она была непрозрачной для видимого света и других форм электромагнитных волн.