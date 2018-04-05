Ракету "Ангара" доработают и сделают сверхяжелой

В одном из цехов производственного объединения Полет – филиала АО ГКНПЦ им. М. В. Хруничева в Омске. Архивное фото

В одном из цехов производственного объединения Полет – филиала АО ГКНПЦ им. М. В. Хруничева в Омске. Архивное фото

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Новую российскую ракету-носитель "Ангара" доведут "до ума". Об этом вице-премьер Дмитрий Рогозин написал на своей странице в Facebook.

Он также сообщил, что на космодроме Восточный построят инфраструктуру для проведения запусков ракет семейства "Ангара" всех типов — от легкого до супертяжелого классов.

Также появится стартовая инфраструктура для ракеты-носителя сверхтяжелого класса.

На прошлой неделе в Космическом центре имени Хруничева сообщили РИА Новости, что первой с космодрома Восточный стартует обычная версия ракеты "Ангара-А5", а не обещанная Рогозиным "Ангара-А5М". Комментируя это сообщение вице-премьер заявил, что обычная версия тяжёлой ракеты "Ангара-А5" не соответствует изначально заложенным техническим требованиям и нуждается в доработке.

Ракеты-носители типа "Ангара"

Все семейство, спроектированное по модульному типу "Ангара", включает ракеты четырех классов (от легкого до тяжелого — "Ангара-А1.2", "Ангара-А5", "Ангара-А5М" и "Ангара-А5В") грузоподъемностью от 3,8 тонны до 37 тонн для запусков с космодрома Плесецк, а в перспективе — с Восточного. Первый полет тяжелой "Ангары" состоялся 23 декабря 2014 года.

Двигатели ракеты-носители этого типа работают на керосине и кислороде без использования крайне токсичного гептила. Таким образом, они не вредят экологии.

"Ангара-А5М" — модернизированная версия носителя, которая получит ракетные двигатели с увеличенной на 10% тягой, бортовые системы на основе отечественной элементной базы, а также ряд конструктивных отличий, направленных на снижение массы ракеты и стоимости ее изготовления.

"Ангара-А5В" — ракета с водородной третьей ступенью, что позволит этому носителю выводить на низкую околоземную орбиту груз массой 37 тонн по сравнению с 22-24 тоннами "Ангары-А5".