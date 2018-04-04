Ученые назвали чемпионов по завышенной самооценке среди студентов

МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Студенты-мужчины оказались склонны к крайним формам завышенной самооценки – они считают себя умнее всех остальных сокурсников примерно в 3 раза чаще, чем студентки, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Advances in Physiology Education.

"Недавно я начала интересоваться у моих студентов тем, как прошли их занятия, и я заметила любопытную тенденцию. Очень часто студентки говорили мне о том, что они боялись, что их сокурсники считают их "тупыми". Я никогда не слышала ничего подобного от парней, и поэтому я решила изучить этот феномен", — заявила Кэйтлин Купер (Katelyn Cooper), биолог из университета Аризоны в Темпе (США).

В последние годы ученые начали обращать пристальное внимание на то, что организм мужчин и женщин, а также самок и самцов, может совершенно по-разному реагировать на различные раздражители, в том числе боль, удовольствие или прочие сигналы, в том числе и на различные социальные процессы и феномены.

К примеру, недавно биологи обнаружили, что различия в реакции мужчин и женщин на стресс объясняются наличием в организме первых особого белка, подавляющего реакцию тревоги. В свою очередь, эксперименты психологов показывают, что мужчины более склонны к утилитарному и рациональному мышлению, а женщины обычно следуют высшим нормам морали и этики.

Купер и ее коллеги по университету раскрыли еще одну интересную особенность в жизни мужчин и женщин, потенциально связанную с биологическими различиями в работе их организма, осуществив один из первых серьезных замеров чувства собственной важности среди студентов и того, и другого пола.

Заручившись поддержкой почти 250 студентов-старшекурсников, обучавшихся физиологии, ученые попросили их оценить свой собственный уровень интеллекта и сравнить себя с несколькими сокурсниками. Часть из них, по задумке ученых, получала абсолютно такие же оценки, что и сами "эксперты", а другие были или заведомо ниже, или выше их по уровню успеваемости.

Эти наблюдения раскрыли несколько любопытных вещей, которые могут объяснять то, почему женщинам не всегда удается добиться успеха в точных науках и инженерии. Во-первых, оказалось, что для парней был характерен высокий уровень самооценки – в среднем, они считали, что они умнее 66% сокурсников. В противоположность этому, девушки говорили о том, что они превосходят лишь 54% остальных студентов.

Эти различия были связаны с тем, что будущие физиологи примерно в три раза чаще считали себя более умными, чем отдельные представители их группы или вся группа в целом. Что интересно, представительницы слабого пола чаще соглашались с этим утверждением, чем отвергали его. Они поступали так даже в тех случаях, когда они знали, что их оценки выше, чем у их "оппонентов".

Как считает Купер, подобные различия в уровне самооценки могут негативно влиять на отношение женщин к науке и к работе в тех сферах экономики и жизни, где требуется высокий уровень интеллекта.