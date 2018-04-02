Беспилотник Dragon с 2,6 тоннами груза в понедельник отправится к МКС

ВАШИНГТОН, 2 апр — РИА Новости. Беспилотный космический корабль Dragon в понедельник, 2 апреля отправится с грузом к Международной космической станции (МКС), сообщило НАСА.
Старт ракеты-носителя Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) запланирован на 23:30 мск, подтвердило ведомство в своем Twitter-аккаунте.
Tomorrow, a #Dragon atop a fiery @SpaceX rocket will deliver science that studies thunderstorms on Earth, space gardening, controlling contaminants in space & more to the @Space_Station. Get the details: https://t.co/42hiGBCX9s— NASA (@NASA) 1 апреля 2018 г.
Ранее НАСА сообщало, что очередной рейс американского грузового корабля к МКС состоится не раньше 2 апреля. В случае успешного старта ракета прибудет на станцию в среду, 4 апреля и будет оставаться на орбите около месяца. Dragon доставит на МКС около 2,6 тонны груза, в том числе провиант и предметы первой необходимости.
Также на станцию отправится оборудование для осуществляемых датским университетом исследований по влиянию грозовых штормов на земную атмосферу, а также новая компактная система для выращивания овощей в условиях невесомости.
Как сообщил портал Space Flight Now, в ходе предстоящего старта SpaceX не планирует сохранение первой ступени, но после ее отделения специалисты компании намерены провести ряд маневров и увеличить нагрузку на нее для отработки возможностей новой технологии посадки и сохранения ракеты.
Ожидается, что первая ступень по завершении запуска упадет в Атлантический океан и не будет сохранена.