Путин отметил уникальность Национального медицинского центра имени Алмазова

Президент РФ Владимир Путин во время посещения Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге. 16 марта 2018

Президент РФ Владимир Путин во время посещения Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге. 16 марта 2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин высоко оценил уникальность исследований, которые проводятся в Национальном медицинском исследовательском центре имени Алмазова.

"Уникальная площадка", — заявил он, в ходе посещения лаборатории центра.

Президент пообщался с сотрудницами лаборатории, которые рассказали ему о направлениях деятельности, в частности — исследованиях ДНК и сахарного диабета у детей.

Глава центра Евгений Шляхто рассказал главе государства о том, что сочетание в стенах центра научных и практических медицинских возможностей дает очень большой эффект. Он привел примеры того, как научные исследования на клеточном уровне позволяют лечить заболевания сосудов, а также предупреждать появление врожденных патологий у детей. По словам Шляхто, в центре занимаются технологией редактирования генома и уже создан крупный биобанк данных.

"Впечатляет", — оценил увиденное глава государства.

Шляхто подробно рассказал президенту, как создавался медцентр, и о планах по его развитию. В настоящее время в центре работают семь тысяч сотрудников, обучение проходят более двух тысяч специалистов. В НМИЦ, по словам Шляхто, соединены фундаментальные и прикладные исследования и оказание многопрофильной специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, а также подготовка научных и врачебных кадров. Медицинская помощь оказывается как взрослым, так и детям, включая новорожденных. Клиники Центра размещены в пяти зданиях, в нем объединены семь научных институтов.

Глава центра рассказал Путину о планах по строительству научно-образовательного комплекса, который позволит готовить специалистов нового уровня, владеющих современными методами диагностики. На 2017 год запланирована подготовка проектной документации, сроки строительства определены на 2019-2023 годы.

"Вас можно поздравить", — сказал Путин.