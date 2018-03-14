Роскосмос может принять участие в международном авиакосмическом салоне

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Роскосмос рассматривает возможность участия в международном авиакосмическом салоне "Фарнборо-2018" в Великобритании, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе госкорпорации.

"Да, сейчас рассматривается возможность участия", — сказал представитель Роскосмоса.

Ранее в среду глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что авиасалоны в Ле Бурже и Фарнборо себя изжили, Россия делает акцент на участие в выставках в Китае, Сингапуре, Латинской Америке. В пресс-службе госкорпорации "Ростех" также отметили, что ее участие в авиасалоне в Великобритании пока под вопросом, так как организаторы выставки фактически запретили российским компаниям демонстрацию военной продукции.

Выступая в среду в парламенте, премьер Великобритании Тереза Мэй прямо обвинила Россию в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Премьер заявила, что в связи с "делом Скрипаля" Лондон требует высылки 23 российских дипломатов, приостанавливает все двусторонние контакты с РФ, а также отзывает приглашение главе МИД РФ Сергею Лаврову посетить столицу Британии. Мэй сообщила также об экстренном созыве Совета НАТО.