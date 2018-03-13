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РИА Наука
РИА Наука

Археоптериксы умели летать не хуже современных куриц, заявляют ученые

19:0013.03.2018
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© Фото : Stephanie AbramowiczТак художник представил себе древнюю птицу из числа энанциорнисовТак художник представил себе древнюю птицу из числа энанциорнисов
© Фото : Stephanie Abramowicz

МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Ускоритель частиц помог палеонтологам выяснить, что археоптериксы умели не только планировать с ветки на ветку, но и совершать перелеты на короткие расстояния, подобно домашним курам, говорится в статье, опубликованной в научном издании Nature.

Крылья динозавра анхиорниса, протоптицы археоптерикса и современной птицы
© Longrich et al. / Current Biology
Археоптериксы обладали неожиданно примитивными крыльями - ученые
"Когда мы просветили плечевые кости археоптерикса, мы заметили, что их стенки были заметно тоньше, чем у современных им динозавров, и очень похожи на кости птиц. Более того, впоследствии выяснилось, что они напоминали по структуре кости фазанов и других птиц, которые могут взлетать для спасения от хищников, но не пернатых, которые проводят всю жизнь в воздухе", — говорит Деннис Вётен из Европейского синхротронного центра в Гренобле (Франция).

Сегодня среди палеонтологов нет согласия в том, как и почему предки птиц обзавелись перьями и крыльями. Часть ученых придерживается классической теории о том, что перья позволили птицам освоить новую экологическую нишу – воздушное пространство – недоступное для динозавров. Другие палеонтологи считают, что перья появились не ради полетов, а для обогрева тела или привлечения внимания самок.

Корни этого спора проистекают из того факта, что мы почти ничего не знаем о том, как были устроены крылья первых пернатых существ, таких как археоптерикс. Отпечатки их крыльев почти не несут в себе никакой информации о том, как были устроены мускулы их обладателей и как они управляли положением и движением перьев.

Относительно недавно палеонтологам удалось приблизиться к решению этой загадки, открыв на территории Испании несколько хорошо сохранившихся отпечатков тела и окаменевших останков археоптериксов. Их анализ показал, что мускулы первых протоптиц крепились к их костям примерно таким же образом, что и у современных птиц, что стало первым свидетельством того, что эти существа могли летать.

Птица-тинаму (снизу) и динозавр-анхиорнис (сверху)
© Фото : John Conway
"Курицезавр" помог ученым выяснить, как возник клюв у птиц

Вётен  и его коллеги упрочили позиции сторонников этой теории, просветив кости археоптериксов при помощи ускорителя частиц ESRF, построенного во французском Гренобле силами ЕС, России и ряда других стран.

Как объясняет ученый, структура костей у каждого вида млекопитающих и птиц достаточно четко отражает то, какой образ жизни он ведет. К примеру, страусы и другие нелетающие птицы обладают очень толстыми и плотными костями ног и рук, так как им не нужно "экономить" на массе костной ткани, в отличие от стрижей, соколов и других пернатых, проводящих всю свою жизнь в воздухе.

Руководствуясь этой идеей, ученые подготовили трехмерные "фотографии" костей археоптерикса и сравнили их с тем, как устроены аналогичные части скелета существовавших тогда динозавров и современных птиц.

Протоптица кофуциорнис. Слева – самка, справа – самец. Иллюстрация авторов статьи
© Stephanie Abramowicz
Ученые: полеты, а не секс или тепло заставили птиц "обрасти" перьями

Эти снимки показали, что археоптериксы были гораздо ближе к современным летающим птицам, чем к динозаврам или страусам – они, судя по структуре их костей, летали примерно так же хорошо и часто, как куры и их дикие предки. Как они это делали, пока непонятно, так как анатомия их крыльев не совместима с манерой полета, характерной для ныне существующих пернатых.

Подобное открытие, как отмечает Вётен, является крайне важным для ученых по той причине, что археоптериксы считаются сегодня одними из самых древних и примитивных родичей птиц. Вполне возможно, что умение летать было присуще всем пернатым динозаврам. Если это так, то умение летать появилось на несколько десятков миллионов лет раньше, чем считали ученые, заключают Вётен и его коллеги.

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