Ученые выяснили, с чем связана способность сочувствовать

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Ученые из Кембриджского университета впервые обнаружили связь между генами и способностью проявлять эмпатию. Результаты исследования опубликованы в журнале Translational Psychiatry.

Ученые работали совместно с биотехнологической компанией 23andMe, которая взяла образцы ДНК у более чем 46 тысяч человек. Эти же люди заполнили опросники, по которым можно было оценить так называемый коэффициент эмпатии (EQ). После этого специалисты сопоставили полученные данные.

Выяснилось, что 10 процентов различий в уровне эмпатии связаны с генами, остальные 90 процентов обусловлены социальными факторами. Ученые подчеркивают, что это в любом случае серьезные цифры.

"Обнаружение того, что хотя бы часть наших различий в уровне эмпатии связана с генетическими факторами, помогает нам понять, к примеру, людей, больных аутизмом и с трудом представляющих мысли и чувства других", — отмечает профессор Саймон Барон-Коэн, один из авторов исследования.

В свою очередь, профессор Варун Вэрриер, возглавивший проект, назвал его "серьезным шагом" к пониманию того, каким образом генетика влияет на эмпатию, однако при этом отметил важность "негенетических факторов".

Ученые также нашли подтверждение более ранним исследованиям, согласно которыми женщины в большей степени склонны к сопереживанию, чем мужчины. Какие конкретно гены влияют на уровень эмпатии, специалистам еще предстоит выяснить.