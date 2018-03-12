Ученые выяснили, с чем связана способность сочувствовать

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Ученые из Кембриджского университета впервые обнаружили связь между генами и способностью проявлять эмпатию. Результаты исследования опубликованы в журнале Translational Psychiatry.
Выяснилось, что 10 процентов различий в уровне эмпатии связаны с генами, остальные 90 процентов обусловлены социальными факторами. Ученые подчеркивают, что это в любом случае серьезные цифры.
"Обнаружение того, что хотя бы часть наших различий в уровне эмпатии связана с генетическими факторами, помогает нам понять, к примеру, людей, больных аутизмом и с трудом представляющих мысли и чувства других", — отмечает профессор Саймон Барон-Коэн, один из авторов исследования.
Ученые также нашли подтверждение более ранним исследованиям, согласно которыми женщины в большей степени склонны к сопереживанию, чем мужчины. Какие конкретно гены влияют на уровень эмпатии, специалистам еще предстоит выяснить.