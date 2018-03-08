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РИА Наука
РИА Наука

Нейроны чувств: на что похож мозг влюбленного человека

08:0008.03.2018
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© Depositphotos / focuspocusltdВлюбленная параВлюбленная пара
© Depositphotos / focuspocusltd

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Многие исследователи пытались найти химические и биологические причины любви, но только американскому антропологу Хелен Фишер (Helen Fisher) из Института Кинси удалось буквально сфотографировать это чувство, вернее то, как оно отражается в мозге человека. Нейроны каких отделов управляют любовью — в материале РИА Новости.

Влюбленная пара в саду Эрмитаж
© РИА Новости / Ксения Сидорова
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Что такое любовь? Большинство из нас затруднится с ответом, что неудивительно, ведь влюбленный испытывает целую гамму чувств, которые к тому же постоянно меняются. Он робеет в присутствии объекта страсти, заикается, его сердце учащенно бьется, внизу живота разливается странная теплота. Он эмоционально зависим, поэтому ради любимого готов поменять повседневные привычки, жизненные приоритеты, пожертвовать многим, даже отдать жизнь. Любовь сопровождается страстью, сильнейшим сексуальным влечением, а также желанием обладать другим человеком, ограждать от посягательств окружающих (мы называем такое поведение ревностью). Влюбленный одержим своим кумиром, не может выкинуть его из головы. Все эти чувства и состояния возникают непроизвольно, их нельзя проконтролировать.

Как мы влюбляемся? Единого ответа на это не существует. Процесс выбора партнера происходит под влиянием множества социальных и биологических факторов. Оценивается все: жизненные и эстетические ценности, этнический фактор, социально-экономическое положение, уровень образованности и интеллекта, чувство юмора, общие политические и социальные цели, финансовая стабильность. Нередко влюбляются в тех, кто похож на одного из родителей или друзей. Важны также внешность и темперамент, который, как полагают исследователи, определяется уровнем четырех гормонов — тестостерона, дофамина, серотонина, окситоцина или вазопрессина.

Просканировать любовь

Ученые отказываются квалифицировать любовь как болезнь или зависимость, требующую лечения. Как полагает Хелен Фишер, зря. Она изучила состояние мозга сотен влюбленных и супружеских пар с помощью функционального МРТ — прибора, позволяющего в реальном времени фотографировать активные области нейронов. Оказалось, что любовь активирует так называемую дофаминовую систему мозга.

Дофамин, или гормон счастья, вырабатывается в мозге в большом количестве, когда человек испытывает удовольствие, например, во время секса или приема вкусной пищи. Мозг использует этот гормон, чтобы запомнить радостное состояние. Он запускает процессы концентрации внимания на цели и мотивации, хочет еще раз пережить приятное чувство.

© Public domainДофаминовая система мозга
© Public domain
Дофаминовая система мозга

Дофаминовая система контролирует наши движения, работу эндокринной, сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, она влияет на аппетит, задействована в возникновении эффекта награды, формировании наркотической и алкогольной зависимостей, а также зависимостей нехимической природы (шопинг, компьютерные и азартные игры).

Эта система включает в себя несколько отделов мозга, главный из которых — вентральная покрышка среднего мозга. Там синтезируется дофамин у человека, переживающего острую фазу влюбленности. Гормон побуждает сосредоточиться на объекте страсти, вызывает прилив энергии, сильных эмоций и желание добиться взаимной любви.

Прилежащее ядро — еще один отдел системы вознаграждения. "Он активен у счастливо влюбленных или отвергнутых. Он также активируется при любых зависимостях, химических или поведенческих, показывая, что романтическая любовь — это тоже зависимость, прекрасная, если все хорошо, и ужасная, когда чувства безответны", — комментирует специально для РИА Новости результаты своей работы Хелен Фишер.

Она исследовала мозг супружеских пар, счастливо живущих вместе в среднем 21 год. "У них до сих пор активна вентральная покрышка среднего мозга, которая связана с романтическим чувством и чувствами глубокой привязанности к своему партнеру, — поясняет Фишер. — У таких пар активен также вентральный паллидум, отвечающий за ощущение счастья".

Свои исследования Фишер обобщила в многочисленных научных статьях и книгах. Монография "Почему мы любим: природа и химия настоящей любви" издана на русском языке в 2013 году, а в 2016-м вышло второе издание книги "Anatomy of Love: a Natural History of Mating, Marriage, and Why We Stray ("Анатомия любви: естественная история спаривания, брака, и почему мы сбиваемся с пути").

© Helen FisherСканы функционального МРТ показывают, какие отделы мозга активны у влюбленных. 1 &mdash; состояние сумасшедшей любви, 2 &mdash; неразделенная любовь, 3, 4 &mdash; живут вместе долго и счастливо
© Helen Fisher
Сканы функционального МРТ показывают, какие отделы мозга активны у влюбленных. 1 — состояние сумасшедшей любви, 2 — неразделенная любовь, 3, 4 — живут вместе долго и счастливо

Что общего у любви и страдания

Сильное романтическое влечение длится 12-18 месяцев. В этот период "Ромео" стремится увидеть свою любовь, чтобы мозг вознаградил себя дофамином. Примерно на восьмом месяце к страсти примешивается второе чувство — привязанность. Это видно по включению в процесс вентрального паллидума. При этом активность вентральной покрышки среднего мозга и прилежащего ядра никуда не исчезает. Оба чувства, по мнению Фишер, способствуют созданию пары.

Если человек мучается из-за неразделенной любви, то, помимо активации вентральной покрышки среднего мозга и прилежащего ядра, у него "загораются" орбитофронтальная/префронтальная кора, отвечающая за страстное желание и зависимость, а также островковая кора и передняя зубчатая фасция, связанные с физической болью и страданием. Вентральный паллидум, вызывающий чувство привязанности, тоже активен.

Любовь и гормоны
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Потерпев неудачу, человек испытывает наряду с любовью сильнейшие физические и психологические страдания, ярость, у него повышается кровяное давление, сердце бьется чаще, подавляется иммунная система. У него наблюдаются рецидивы влюбленности, состояние покорности, периоды отчаяния и уныния, апатия и депрессия. Он может умереть из-за сердечного приступа или инсульта.

Природа моногамности

Основываясь на археологических данных, Фишер с коллегами полагают, что любовь возникла 4,4 миллиона лет назад у ардипитеков, предшественников австралопитеков, от которых затем произошли люди. Некоторые ученые полагают, что ардипитеки могли быть моногамными, то есть создавали пары для рождения потомства. Такое поведение было эволюционно выгодно обитавшим в африканских лесах и саваннах гоминидам. Фишер связывает возникновение романтической любви с моногамией.

Моногамия свойственна многим млекопитающим и птицам. К примеру, прелестные полевки остаются с одним партнером всю жизнь. Во время любовного экстаза у самок в прилежащем ядре мозга синтезируется окситоцин, а в вентральном паллидуме у самцов вырабатывается вазопрессин. Эти отделы мозга, как и у людей, отвечают за вознаграждение, мотивацию выбрать определенного партнера, выразить привязанность, и в итоге — создать пару.

Реконструкция первобытных мужчины и женины в музее неандертальцев в Меттмане
© AP Photo / Martin Meissner
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Проблема, однако, в том, что моногамия — не единственная стратегия, которая способствует деторождению. Полигамия, и промискуитет (измена) тоже помогают размножаться. Измена в животном мире распространена чуть ли не так же, как верность. Только 10 процентов из 180 видов певчих моногамных птиц верны партнеру. В США 30-50 процентов супругов обоего пола имели связи на стороне. 

Станислав Дробышевский, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, полагает, что для людей типична не чистая, а сериальная (последовательная) моногамия. Это когда человек образует в течение жизни несколько разных пар.

Методы любви

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© Depositphotos / belchonock
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Чувство сильной романтической любви возбуждает отделы мозга, отвечающие за вознаграждение и вырабатывающие дофамин. Эти же отделы задействованы при возникновении различных зависимостей, и если любовь тоже рассматривать как зависимость, нас ожидает светлое будущее.

Хелен Фишер приводит данные о том, что любовь облегчает состояние у людей с тяжкими зависимостями, например, у тех, кто курит даже ночью. Медики способны разработать терапевтические методы на основе любви для помощи зависимым людям, поскольку оба состояния используют одни и те же отделы мозга. Любовью можно лечить сильное горе и другие тяжкие состояния. С другой стороны, приняв точку зрения, что любовь — завоевание эволюции, юристы могли бы иначе квалифицировать поступки, к которым приводит взаимная или неразделенная любовь.

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