Астрономы, возможно, открыли второй межзвездный астероид

МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Астрономы из проекта PAN-STARRS обнаружили второй в истории межзвездный объект, который сблизится с Солнцем на минимальное расстояние в сентябре 2019 года, пролетая между орбитами Юпитера и Сатурна. Об этом сообщил известный астроном Рон Баалке.

"Вполне возможно, что это небесное тело не является реальным межзвездным астероидом – он мог оказаться на подобной орбите в результате гравитационных взаимодействий с Юпитером. С другой стороны, эти взаимодействия, если они произошли, скорее всего, превратили его в межзвездный объект, который покинет пределы Солнечной системы в ближайшее время", — комментирует открытие Меган Шуомб (Megan Schwamb), планетолог из обсерватории Джемини на Гавайских островах (США).

В середине октября прошлого года автоматизированный телескоп Pan-STARRS1 обнаружил первое "межзвездное" небесное тело. Этот объект условно назвали "кометой" и дали временное имя C/2017 U1. За ним начали следить десятки наземных и орбитальных телескопов.

До того, как "комета" покинула околоземное пространство, ученые сделали множество снимков. Также удалось изучить ее физические свойства. Последние указали на то, что объект является в большей степени астероидом, чем кометой. Его переименовали в 1I/2017 U1, а позже дали имя Оумуамуа, что на языке коренных обитателей Гавайских островов означает "разведчик".

A new hyperbolic asteroid has been discovered!



A/2017 U7

Eccentricity: 1.00176

Inclination: 143 degrees

Will pass between the orbits of Jupiter and Saturn in Sep 2019. pic.twitter.com/w3tGSu05g9