Астрономы, возможно, открыли второй межзвездный астероид

МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Астрономы из проекта PAN-STARRS обнаружили второй в истории межзвездный объект, который сблизится с Солнцем на минимальное расстояние в сентябре 2019 года, пролетая между орбитами Юпитера и Сатурна. Об этом сообщил известный астроном Рон Баалке.

"Вполне возможно, что это небесное тело не является реальным межзвездным астероидом – он мог оказаться на подобной орбите в результате гравитационных взаимодействий с Юпитером. С другой стороны, эти взаимодействия, если они произошли, скорее всего, превратили его в межзвездный объект, который покинет пределы Солнечной системы в ближайшее время", — комментирует открытие Меган Шуомб (Megan Schwamb), планетолог из обсерватории Джемини на Гавайских островах (США).

В середине октября прошлого года автоматизированный телескоп Pan-STARRS1 обнаружил первое "межзвездное" небесное тело. Этот объект условно назвали "кометой" и дали временное имя C/2017 U1. За ним начали следить десятки наземных и орбитальных телескопов.

До того, как "комета" покинула околоземное пространство, ученые сделали множество снимков. Также удалось изучить ее физические свойства. Последние указали на то, что объект является в большей степени астероидом, чем кометой. Его переименовали в 1I/2017 U1, а позже дали имя Оумуамуа, что на языке коренных обитателей Гавайских островов означает "разведчик".

A new hyperbolic asteroid has been discovered!



A/2017 U7

Eccentricity: 1.00176

Inclination: 143 degrees

Will pass between the orbits of Jupiter and Saturn in Sep 2019. pic.twitter.com/w3tGSu05g9 — Rocket Ron 🚀 (@RonBaalke) March 5, 2018





Новые объекты с "подозрительной" орбитой



Практически в то же время, как отмечает Баалке в своем микроблоге, участники проекта начали наблюдать за другим объектом с "подозрительной" орбитой. Ему дали временное имя A/2017 U7. Как и в случае с Оумуамуа, астероид попал в поле зрение астрономов благодаря необычной траектории движения – его орбита сильно наклонена по отношению к "блину" остальной Солнечной системы. Это сделало его хорошо заметным для автоматизированных телескопов.

Последующие наблюдения помогли астрономам вычислить точную орбиту.

Астероид должен сблизиться с Солнцем 10 сентября 2019 года. В этот день объект, по расчетам специалистов, пройдет между орбитами Юпитера и Сатурна, после чего покинет Солнечную систему.

Однако не все ученые считают, что A/2017 U7 является межзвездным небесным телом. Часть астрономов предполагает, что это "житель" облака Оорта. Речь идет о свалке космических "стройматериалов" на дальних окраинах Солнечной системы. Возможно, объект выбросило оттуда в результате гравитационных взаимодействий с соседями и планетами-гигантами.

A new hyperbolic asteroid has been discovered!



A/2018 C2

Eccentricity: 1.00146

Inclination: 34 degrees pic.twitter.com/V7YvVXGP3E — Rocket Ron 🚀 (@RonBaalke) March 5, 2018

Более того, не исключено, что он не покинет Солнечную систему, а начнет свое обратное путешествие к Солнцу. Некоторые ученые считают, что это может произойти после того, как он удалится от звезды на 18-20 тысяч астрономических единиц. Это среднее расстояние между светилом и Землей, что как раз соответствует границе облака Оорта. В пользу этой версии также говорят необычная скорость и направление полета астероида.

В начале февраля астрономы открыли еще один похожий объект – астероид A/2018 C2. Он движется по аналогичной орбите, но при этом подойдет к Солнцу и Земле ближе, чем его "кузен" A/2017 U7. В июне 2018 года он сблизится с Марсом, за чем будут наблюдать ученые со всего мира.