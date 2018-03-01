Путин призвал сформировать правовую базу для работы иностранных ученых

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Необходимо оперативно сформировать правовую базу для работы в России иностранных ученых и специалистов, в том числе в сфере IT, заявил президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию.

"Нужно оперативно сформировать правовую основу для работы в России международных исследовательских коллективов. В полную силу должны заработать мощные научно-образовательные центры. Они будут интегрированы в возможности университетов, академических институтов, высокотехнологичных компаний. Такие центры уже формируются — в Казани и Самаре, Томске и Новосибирске, Екатеринбурге и Тюмени, Владивостоке, Калининграде и других городах", — отметил Путин.

Он подчеркнул, что важно нацеливать их на реализацию крупных междисциплинарных проектов, в том числе в такой перспективной сфере, как геномные исследования.

"Кардинальный прорыв по этому направлению откроет путь к созданию новых методик диагностики, предупреждения, борьбы со многими заболеваниями, расширит возможности в селекции и сельском хозяйстве", — подчеркнул президент.

Ключевые заявления из послания Владимира Путина Федеральному Собранию — в онлайн-репортаже РИА Новости >>