"Союз МС-06" с покинувшими МКС космонавтами включил двигатели на торможение

КОРОЛЁВ (Московская область), 28 фев – РИА Новости. Корабль "Союз МС-06" с тремя возвращающимися с МКС на Землю космонавтами начал торможение двигателями, сообщили журналистам в подмосковном Центре управления полетами.

Корабль отстыковался от Международной космической станции в 2.08. Двигательная установка включилась в расчетное время – 4.39 мск.

Вскоре "Союзу" предстоит войти в плотные слои атмосферы – это должно произойти в 5.09. Перегрузку около 4G экипаж испытает в 05.11, а в 05.17 будет дана команда на открытие основного парашюта. Ожидается, что спускаемая капсула "Союза МС-06" приземлится в казахстанской степи в 146 километрах юго-восточнее города Жезказган в 05.31 мск.

На Землю вернутся российский космонавт Александр Мисуркин и американские астронавты Марк Ванде Хай и Джо Акаба. Экипаж провел на станции 168 суток. На МКС ждать следующего экипажа (55/56) остались россиянин Антон Шкаплеров, американец Скотт Тингл и японец Норишиге Канаи.