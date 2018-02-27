Российские научные открытия должны оставаться в стране, заявил Рогозин

МОСКВА, 27 фев – РИА Новости. Российские научные открытия должны оставаться в РФ, нельзя их отдавать на "откуп" ученым из других стран, заявил в ходе научно-практической конференции в МГУ вице-премьер России Дмитрий Рогозин.

"Ни в коем случае не отдавать решения, которые вырабатываются в нашей стране, на откуп ученым другого мира, потому что мир довольно-таки жесткий становится и крайне важно, чтобы результаты в широком смысле интеллектуальной деятельности оставались в нашей стране. У нас это самое слабое место — внедрение", — сказал Рогозин.

По его словам, в процессе погружения в работу ряда университетов стало понятно, как мало сделано "для насыщения работы оборонной науки новыми идеями, новыми решениями, без которых не получится реализовывать то, что заложено в программе вооружений, которая принята на 10-летний период".

"Нам нужно видеть то, что будет после 27-го года, после 30-го года, какие перспективы у нас с точки зрения выработки технического ответа на угрозы, на вызовы, в том числе для нашей цивилизации, на период 15-20-30 лет. Раньше мы иронизировали по поводу того, что Китайская народная республика спланировала свою стратегию до 2050 года. Иронизировали не в 17-ом или 16-ом году, иронизировали в 90-ых годах. Теперь понимаем, что они абсолютно правы", — считает Рогозин.

По его мнению, очевидно, "если большая страна, уверенная в своем будущем, не видит свои перспективы на 50 лет вперед, значит, она слепа".

Он указал, что следует, в том числе, видеть и тенденции развития технологий.