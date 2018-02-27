Немецкий астронавт рассказал, когда на "Союзе МС-09" отправится к МКС

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Запуск корабля "Союз МС-09" с членами экипажа МКС-56/57 российским космонавтом Сергеем Прокопьевым, астронавтом Европейского космического агентства (ESA) немцем Александром Герстом и астронавтом NASA Сериной Онон-Ченселлор к Международной космической станции состоится 6 июня 2018 года, сообщил во вторник немецкий астронавт.

"Лишь сто дней до запуска", — написал Герст в своем микроблоге Twitter, прикрепив к посту эмблему миссии МКС-57, в которую кроме экипажа "Союза МС-09" должны войти два российских космонавта Алексей Овчинин и Николай Тихонов, а также американский астронавт Тайлер Хейг, которые отправятся к МКС позже.

L-100: only 100 days until launch. This is the official patch for #ISS #Expedition57

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L-100: Nur noch 100 Tage bis zum Start. Dies ist das offizielle Emblem der ISS Expedition 57 #ISS57 pic.twitter.com/nb0qeM1wpm — Alexander Gerst (@Astro_Alex) 26 февраля 2018 г.

​Сейчас в экипаж каждого "Союза" входит лишь один россиянин, а на станции всегда работает двое. После запуска "Союза МС-10", их количество вновь возрастет до трех, как это было до апреля 2017 года, когда "Роскосмос" отошел от традиционной схемы в три космонавта до ввода в состав МКС нового многоцелевого лабораторного модуля "Наука". Согласно официальному графику, запуск "Науки" планируется на осень 2018 года.