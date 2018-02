Марсоход Opportunity сделал первое "селфи" за 14 лет работы на Марсе

МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Ровер-ветеран Opportunity сделал первую в жизни фотографию самого себя, отпраздновав таким образом 5000 день работы на поверхности Марса, сообщает официальный твиттер проекта.

На минувших выходных марсоход Opportunity отпраздновал очередную круглую дату в своей жизни – он проработал на поверхности Марса пять тысяч дней, прожив в 55 раз дольше, чем ожидали его создатели. Этот день третий ровер НАСА должен был провести в обычном "рабочем" режиме, получая данные о геологии и облике поверхности Марса.

Научная команда Opportunity решила совместить полезное с приятным — ее участники использовали научную камеру MI, встроенную в "руку" марсохода, для получения первой в его жизни фотографии самого себя на поверхности Марса. Для этого они использовали методику, аналогичную той, которая применяется командой его наследника, ровера Curiosity.

Curiosity, севший на поверхность красной планеты в августе 2012 года, получил сотни фотографий самого себя за это время, используя камеру высокого разрешения, уcтановленную в его роботизированной руке. Эти "селфи" составлены из десятков и сотен отдельных фотографий, полученных с разных ракурсов, с которых программным образом "удаляется" сама рука MAHLI, дабы не портить картинку.

Teen Life: Now 14-year-old Opportunity celebrates 5,000 sols on Mars with first full #selfie.



These frames from the Microscopic Imager at the end of the rover's robotic arm were used to create the photomontage: https://t.co/4duaH8SHmX pic.twitter.com/X5J1yys7Wn