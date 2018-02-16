Ученые выяснили, почему порезы от бумаги вызывают сильную боль

МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Ученые из университета Каролины выяснили, почему человек испытывает острую боль при порезах бумагой. Обзор исследования опубликован на портале Science Alert. © Depositphotos / ArturVerkhovetskiy Указательный vs безымянный: что длина пальцев говорит о здоровье населения

По словам специалистов, основная причина неприятных ощущений кроется в работе специальных нейронов – ноцицепторов, которые особенно активно реагируют на болевые раздражители. Поскольку тактильная чувствительность крайне важна для ориентации в пространстве и взаимодействия с окружающим миром, наибольшее количество ноцицепторов сосредоточено именно на кончиках пальцев.

"Это своего рода защитный механизм, — утверждает один из авторов исследования Хейли Голдбах. – Мы познаем мир кончиками пальцев и выполняем ими мелкую работу, поэтому логично, что в этой части нашего тела большое число нервных окончаний".

Однако на этом список причин не заканчивается. Ученые отмечают, что бумага не такая гладкая, какой кажется на первый взгляд, поэтому порезы оставляют рваные раны, которые тяжело заживают и долго вызывают неприятные ощущения.

Наконец, порезы бумагой недостаточно глубоки, чтобы запустить естественные защитные процессы, такие как свертывание крови и рубцевание, из-за чего нервные окончания остаются незащищенными. При этом почти любая работа руками становится раздражителем и мешает восстановлению поврежденного участка кожи.