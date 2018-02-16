МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает создание федерального фонда данных дистанционного зондирования Земли из космоса в целях оптимизации расходования бюджетных средств и содействия экономическому развитию РФ путем рационального и эффективного использования космической техники и космических технологий.

Фонд будет находиться в ведении Роскосмоса, и включать в себя данные, получаемые с государственных космических аппаратов, а также данные с негосударственных космических аппаратов, получаемые и закупаемые уполномоченным органом по космической деятельности за счет средств федерального бюджета, и другую информацию.

К данным дистанционного зондирования Земли из космоса относятся первичные данные, получаемые непосредственно с помощью установленной на борту космических аппаратов аппаратуры и передаваемые или доставляемые на Землю из космоса посредством электромагнитных сигналов, фотопленки, магнитной ленты либо другими способами, а также материалы, полученные в результате обработки таких первичных данных. Пространственные данные не относятся к данным дистанционного зондирования Земли из космоса.

Данные, получаемые с космических аппаратов гидрометеорологического, океанографического и гелиогеофизического назначения, будут храниться не только в федеральном фонде данных дистанционного зондирования Земли из космоса, но и в едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении.

Предполагается, что данные и их копии из федерального фонда данных дистанционного зондирования Земли из космоса будут предоставляться за плату по запросам федеральных, региональных и местных органов власти, подведомственных им учреждений и унитарных предприятий и иных юридических и физлиц. Максимальный срок их предоставления — 10 рабочих дней со дня обращения. Плата за предоставление данных и копий данных, содержащихся в федеральном фонде данных, будет зачисляться в доход федерального бюджета, а правительство РФ установит порядок определения ее размера.