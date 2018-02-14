Cпутники "Канопус-В" передали на Землю новые снимки

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Российские спутники дистанционного зондирования "Канопус-В" №3 и №4, выведенные на орбиту в начале февраля, работают без сбоев, на Землю уже поступили первые снимки, говорится в сообщении холдинга "Российские космические системы" (РКС).
Качество изображений соответствуют техническому заданию. Продолжается работа в рамках летных испытаний запущенных спутников.
РКС уже поставил комплекты телеметрической и командно-измерительной систем для спутника "Метеор-М" №2.2 и телекомандной системы для космических аппаратов "Канопус-В" №5 и №6, запуск которых запланирован на 2018 год.
Решения, использованные в приборах радиолинии "Метеор-М" и "Канопус-В", также применяются специалистами РКС при создании приборов для космического аппарата "Кондор-ФКА".