Cпутники "Канопус-В" передали на Землю новые снимки

Старт ракеты-носителя Союз-2.1а с КА дистанционного зондирования Земли Канопус-В №3 и №4, и с 9 космическими коммерческими аппаратами с космодрома Восточный. 1 февраля 2018

Старт ракеты-носителя Союз-2.1а с КА дистанционного зондирования Земли Канопус-В №3 и №4, и с 9 космическими коммерческими аппаратами с космодрома Восточный. 1 февраля 2018

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Российские спутники дистанционного зондирования "Канопус-В" №3 и №4, выведенные на орбиту в начале февраля, работают без сбоев, на Землю уже поступили первые снимки, говорится в сообщении холдинга "Российские космические системы" (РКС).

"Согласно плану проведения летных испытаний, провели первую съемку и включили установленные на борту приборы передачи информации на Землю. На каждом из аппаратов установлено по две радиолинии, работающих в X-диапазоне частот. Все они функционируют без замечаний", — отмечается в сообщении.

Качество изображений соответствуют техническому заданию. Продолжается работа в рамках летных испытаний запущенных спутников.

РКС уже поставил комплекты телеметрической и командно-измерительной систем для спутника "Метеор-М" №2.2 и телекомандной системы для космических аппаратов "Канопус-В" №5 и №6, запуск которых запланирован на 2018 год.

Решения, использованные в приборах радиолинии "Метеор-М" и "Канопус-В", также применяются специалистами РКС при создании приборов для космического аппарата "Кондор-ФКА".