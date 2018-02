Землю ожидает глобальный потоп, предупредили ученые

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Американские климатологи из Колорадского университета в Боулдере установили, что к концу века повышение уровня мирового океана более чем на полметра грозит затоплением прибрежным городам и островам. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Благодаря динамическим моделям, построенным с опорой на данные аэронаблюдения, ученым удалось выяснить, что уровень моря ежегодно повышается на 2,9 миллиметра, при этом ускорение роста за последние 25 лет в среднем составляло 0,084 миллиметра в год. С учетом полученных результатов специалисты пришли к выводу, что к 2100 году воды мирового океана поднимутся на 65 сантиметров по сравнению с началом 21 века. При этом климатические модели, в которых не учитывается ускорение подъема уровня моря, предсказывают рост лишь на 30 сантиметров за тот же период.

Отмечается, что при расчетах климатологи минимизировали роль локальных событий, таких как извержение филиппинского вулкана Пинатубо, а также феномена, получившего название Эль-Ниньо, который проявляется в колебаниях температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана.

"Эти прогнозы помогут нам понять, как Земля реагирует на глобальное потепление и как в будущем изменится динамика этого процесса", — говорится в исследовании. В том случае, если расчеты специалистов окажутся верными (погрешность измерений составляет порядка 30%), некоторые прибрежные города и небольшие острова могут уйти под воду.

Наводнения ударят по побережьям Южной Флориды, Бангладеша, Шанхая и части Вашингтона, считают ученые. Причиной будущих катаклизмов они называют катастрофическое таяние ледников в Гренландии и Антарктиде из-за глобального потепления.

Ранее климатологи из США и Канады опубликовали доклад, в котором говорилось, что в ближайшие 25 лет до 100 миллионов человек могут пострадать от природных катаклизмов, вызванных повышением уровня мирового океана. По словам ученых, самый сильный удар стихии ощутят жители Центральной Европы, Африки, Индии, Пакистана, Индонезии и Китая.