Президент РФ Владимир Путин во время встречи с учеными Сибирского отделения Российской академии наук в Новосибирске. 8 февраля 2018

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с учеными Сибирского отделения Российской академии наук в Новосибирске. 8 февраля 2018

НОВОСИБИРСК, 8 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил в короткие сроки разработать программу геномных исследований.

"Считаю, что накопленный интеллектуальный, научный потенциал позволяет организовать в России масштабные геномные исследования и прошу в короткие сроки разработать соответствующие программу", — сказал Путин на заседании Совета по науке и образованию.