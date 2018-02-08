На спутники "Канопус-В" передали первые команды управления

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Специалисты холдинга "Российские космические системы" (РКС) совместно с коллегами из АО "Корпорация ВНИИЭМ" приняли телеметрическую информацию и передали первые команды управления на спутники "Канопус-В" №3 и "Канопус-В" №4, запущенные 1 февраля 2018 года с космодрома "Восточный", говорится в сообщении РКС.

Эти спутники сейчас проходят летные испытания, которые, как ожидается, продлятся 2–3 месяца. После этого будет приниматься решение об их сдаче в эксплуатацию.

"Следующим этапом испытания аппаратов станет включение созданной специалистами РКС высокоскоростной радиолинии. С ее помощью на Землю будут переданы первые снимки установленных на "Канопусах" панхроматических и многозональных сканирующих систем", — отмечается в сообщении.

Разработанная в РКС телекомандная система управления и телеметрии успешно используется на 6 работающих в космосе аппаратах, в том числе на "Канопус-В" №1, который уже более чем на полгода превысил запланированный срок активного существования и продолжает передавать на Землю ценную информацию.

В РКС уже завершилось изготовление комплектов телекомандной системы для космических аппаратов "Канопус-В" №5 и №6, запуск которых запланирован на 2018 год.

Спутники серии "Канопус-В" относятся к классу аппаратов дистанционного зондирования Земли. Они применяются для оперативного мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций. Пользователями информации аппаратов серии "Канопус-В" являются МЧС, министерство природных ресурсов и экологии, Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Российская академия наук, а также другие ведомства и коммерческие заказчики.