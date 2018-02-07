Академик назвал запуск Falcon Heavy знаковым событием для космонавтики

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Первый успешный испытательный запуск американской тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy является знаковым явлением и существенным шагом в дальнейшем развитии всей мировой космонавтики, заявил РИА Новости академик Российской академии космонавтики Александр Железняков.

Успешный запуск новейшей ракеты-носителя Falcon Heavy состоялся во вторник с космодрома на мысе Канаверал (Флорида). Боковые блоки ракеты вернулись на Землю в скором времени после старта, а центральный разбился при посадке. При этом нагрузка первого запуска — спортивный автомобиль Tesla Roadster с манекеном в скафандре за рулем — вышла на гиперболическую орбиту Земли, после чего, согласно задумке SpaceX, отправится в путешествие в далекий космос по гелиоцентрической орбите.

"Как бы ни относиться к Илону Маску и его деятельности, необходимо признать, что он внес существенный вклад в развитие мировой космонавтики. И то, что в американском арсенале появляется ракета с грузоподъемностью более 60 тонн, это, безусловно, знаковое явление. Falcon Heavy находится на стыке двух классов — тяжелого и сверхтяжелого: "свертяж" может выводить от 70 тонн и больше, а детище Маска находится примерно на верхнем пределе по грузоподъемности для тяжелой ракеты-носителя", — отметил он.

Отвечая на вопрос, какие риски и возможности для космического рынка открываются в связи с успешным испытательным полетом Falcon Heavy, Железняков сказал, что для международного коммерческого рынка этот носитель в ближайшее время особой погоды не сделает.

Third burn successful. Exceeded Mars orbit and kept going to the Asteroid Belt. pic.twitter.com/bKhRN73WHF — Elon Musk (@elonmusk) 7 февраля 2018 г.

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"Эта ракета ориентирована в основном на будущее: запуски космических аппаратов в сторону Луны, Марса и других планет — там ей применение найдется довольно существенное и активное. Если же говорить об околоземной орбите, то пока есть не так много полезной нагрузки, которая требовала бы использования именно такой ракеты", — отметил академик.

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"Сейчас для Маска основная задача — наработать положительную летную статистику. Это был демонстрационный пуск. До конца года Falcon Heavy должен слетать еще два раза: в ходе первого запуска планируется вывести арабский спутник связи, во время второго есть намерения отправить на орбиту сразу несколько космических аппаратов. Эти пуски не позволят раскрыть потенциал Falcon Heavy в полной мере, но для отработки летных характеристик они необходимы", — отметил Железняков.

Он выразил надежду, что успешный испытательный полет американской Falcon Heavy также подстегнет предприятия российской космической отрасли к новым разработкам.

"Я все-таки надеюсь, что у нас появится своя сверхтяжелая ракета, и произойдет это не в каком-то отдаленном, а в обозримом будущем. Мне также нравится пиар-подход Илона Маска с освещением космических запусков. Да, в этом есть, конечно, большая доля рекламы и шоу, но это позволяет создать не только эффектную картинку для телевидения, но и специалистам увидеть в режиме реального времени важные детали, как работает в полете носитель, как происходит отделение блоков. Тут нам есть в чем поучится, и давно бы следовало перенять этот опыт и транслировать картинку с рокеткамов, установленных на ракете", — заключил академик.