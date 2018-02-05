"Хаббл" сфотографировал одну из самых одиноких галактик во Вселенной

МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила фотографии галактики NGC 1559 в созвездии Сетки, одной из самых близких к нам и самых "одиноких" галактик в обозримой Вселенной, сообщает сайт космического телескопа.

Как сегодня считают космологи, материя распространена по Вселенной не равномерно, а в виде гигантской "паутины", связанных друг с другом нитевидных скоплений видимой и темной материи, разделенных гигантскими космическими "пустынями". Эти пустоты и скопления материи являются результатом существования своеобразного "эха" Большого Взрыва, так называемых барионных акустических осцилляций, распределивших материю неравномерно по стремительно расширяющейся Вселенной в первые мгновения ее жизни.

Сегодня ученые ожесточенно спорят о том, как много материи содержит эта сеть. Дело в том, что недавние наблюдения при помощи "Хаббла" показали, что общая масса материи в нитях этой "паутины" и в пространстве между ними примерно в два раза меньше, чем предсказывают теоретические расчеты. Возник вопрос – куда пропала эта материя, над которым ученые бьются до сих пор.

По этой причине астрономов особенно сильно интересуют галактики, которые находятся вне пределов этой паутины. Наблюдая за ними, астрономы пытаются оценить то, как много материи содержится в пустотах между ее нитями, и хватает ли ее для того, чтобы объяснить эту "вселенскую пропажу".

Ярким примером этого является галактика NGC 1559 в созвездии Сетки, удаленная от Млечного пути примерно на 50 миллионов световых лет. Она похожа по своей форме на нашу Галактику, однако NGC 1559 заметно меньше ее, уступая по размерам и массе примерно в 100 раз.

В отличие от многих других соседей Млечного Пути, NGC 1559 не является "мертвой галактикой" – внутри нее каждый год рождаются десятки новых светил, и за последние несколько лет внутри нее вспыхнуло четыре сверхновых. Изучение их останков, как надеются ученые, поможет раскрыть химический состав NGC 1559 и понять, отличается ли она от соседей, в том числе и Млечного Пути, который так же является одинокой галактикой, родившейся за пределами "космической паутины".