РКК "Энергия" стала головным разработчиком сверхтяжелой ракеты-носителя

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. РКК "Энергия" стала головным разработчиком нового комплекса ракеты-носителя сверхтяжелого класса, сообщается на сайте корпорации.

"Корпорация "Энергия" определена головным разработчиком космического ракетногокомплекса ракеты-носителя сверхтяжелого класса (КРК СТК)", — говорится в сообщении.

Ракетный комплекс ракеты-носителя сверхтяжелого класса должен обеспечить выведение полезных грузов массой до 90 тонн на низкую околоземную орбиту и не менее 20 тонн на окололунную полярную орбиту.

Как отмечается, указ о создании на Восточном этого комплекса был подписан на этой неделе президентом РФ Владимиром Путиным. В состав соисполнителей работ вошли предприятия ГК "Роскосмос" — АО "РКЦ "Прогресс", Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры и другие.

Концепция создания КРК СТК предполагает максимальное использование уже существующих наработок. При разработке ракеты-носителя сверхтяжелого класса будут использованы основные элементы и технологии создаваемой в настоящее время ракеты среднего класса "Союз-5".

Корпорация определила основные этапы работ по проекту. На первом этапе в период с 2018 по 2019 годы будет разработан эскизный проект КРК СТК, определен проектный облик составных частей комплекса, подготовлены технико-экономические обоснования. Второй этап, запланированный на 2020-2028 годы, предусматривает выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. Проведение летных испытаний "сверхтяжа" запланировано с 2028 года.