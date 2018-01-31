МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Наступила максимальная фаза красного Суперлуния — спутник Земли окрасился в красно-бурый цвет и полностью погрузился в земную тень. Наблюдать грандиозное астрономическое явление можно только там, где позволяет погода.

Фаза полного затмения началась в 15:51 мск. Выходить из земной тени Луна начнет в 17:08 — полное затмение закончится и начнутся его частные фазы. Диск Луны, постепенно становясь все ярче, будет проходить фазы, похожие на те, что сменяются в течение месяца, но только гораздо быстрее. В 18:11 Луна полностью выйдет из тени Земли и начнется полутеневое затмение. В 19:09 затмение закончится и ночное светило снова засияет в полную силу, уточняет Московский планетарий.

В целом продолжительность затмения составит 3 часа 24 минуты, а его полной фазы — 1 час 16 минут. В Москве можно увидеть только полутеневое затмение, и то лишь при отсутствии облаков.

Полное затмение можно наблюдать при ясном небе на всей территории России, кроме западных и юго-западных районов, где Луна появится только в конце затмения. Вся полная фаза затмения видна за Уралом, а теневое затмение от начала до конца — в Сибири восточнее Иртыша. Наилучшие условия для наблюдения сложатся на Дальнем Востоке, если, конечно, не помешает погода.

Нынешнее затмение уникально тем, что оно приходится на суперлуние — момент, когда Луна находится недалеко от ближайшей к Земле точки своей орбиты. Это уже второе суперлуние с начала года — первое состоялось 2 января, тогда Луна подошла с Земле максимально близко.

Суперлуния бывают каждый год, но с затмением это совпадает довольно редко. Во время затмения Луна будет располагаться в созвездии Рака и пройдет через южную часть тени Земли. Северный край спутника, сам по себе довольно темный, окажется практически в центре тени, отмечают астрономы Московского планетария.

Следующее полное затмение Луны состоится 27 июля. Ожидается, что оно будет хорошо видно в России и СНГ. Это полное затмение станет самым продолжительным в XXI веке — 103 минуты. Более того, рядом с Луной будет находиться Марс.