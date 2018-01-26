Саратовские ученые создали уникальное средство для лечения онкозаболеваний

САРАТОВ, 26 янв — РИА Новости. Ученые Саратовского государственного медицинского университета имени В.И. Разумовского разработали уникальное средство для лечения онкологических заболеваний, сообщило в пятницу областное министерство промышленности и энергетики.

"Отечественное противоопухолевое средство нового поколения разработано на основе флавоноидсодержащего экстракта аврана лекарственного, способного заставлять клетки опухоли умирать "добровольно", через апоптоз, без последствий для организма в целом", — говорится в сообщении.

В нем поясняется, что авран лекарственный — это ядовитое травянистое растение, широко распространенное в Евразии и Северной Америке, самостоятельное использование которого может навредить здоровью.

"Несмотря на то что основной компонент экстракта ядовит, само средство за счет специально разработанного способа экстракции оказалось не токсичным и безопасным в экспериментах на животных, при этом не потеряло своих фармакологических свойств", — отметили в министерстве.

В ведомстве отметили, что новое средство потенциально может иметь широкое применение в практической медицине.

"Его внедрение в клиническую практику может позволить принципиально изменить ситуацию в профилактике и комплексной терапии онкологических, инфекционных заболеваний, в частности туберкулеза… Себестоимость одной единицы средства (один грамм) может составлять около 80 рублей. Дозировка для каждого человека рассчитывается индивидуально, исходя из его веса", — говорится в сообщении.

Сотрудники медуниверситета своими силами провели испытание средства, и оно показало свою эффективность. На данный момент ученые ищут инвестора, чтобы начать официальные доклинические, а потом клинические испытания на базе одного из профильных специализированных учреждений, добавили в министерстве.