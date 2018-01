Ученые рассказали, каким регионам Земли угрожает астероидный апокалипсис

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Планетологи из Колумбии просчитали вероятность падения астероидов на всей территории Земли и пришли к выводу, что меньше всего подобная опасность угрожает экваториальным странам Африки, Азии и Америки, а наиболее — северу России и Европы, говорится в статье, размещенной в электронной библиотеке arXiv.org

"За последний век человечество стало свидетелем падения сразу двух крупных метеоритов — Челябинского и Тунгусского. В отличие от других катаклизмов подобного рода, которые наверняка происходили в более ранние исторические эпохи, эти небесные тела взорвались не над морем, а над сушей, и за ними следили сотни людей, многие из которых даже стали жертвами взрывов. Что самое интересное — их эпицентры разделяет всего 2300 километров", — рассказывает Хорхе Сулуага (Jorge Zuluaga) из университета Антьокии в Медельине (Колумбия).

В последние несколько десятилетий ученые всего мира активно следят за околоземными астероидами и проводят своеобразную космическую "перепись" небесных тел, пытаясь понять, насколько они опасны для человечества. В околоземном пространстве их так много, что астрономам пришлось создать специальные шкалы для оценки вероятности их падения на Землю.

На сегодняшний день наиболее популярны и используемы две подобные шкалы — Палермская и Туринская, созданные в стенах MIT и Лаборатории реактивного движения НАСА. Обе они учитывают вероятность падения астероида и силу его взрыва, но не показывают то, какими будут последствия от его "приземления".

По словам Сулуаги, небольшое расстояние между точками падения Тунгусского и Челябинского метеоритов заставило его задуматься не только о частоте падений крупных метеоритов и их последствиях, но и о том, какие места на поверхности Земли больше подвержены подобной опасности.

And here is the companion annual map... https://t.co/ak8nychr6m pic.twitter.com/PUS0xfPfmm