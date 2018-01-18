Ученые рассказали, каким регионам Земли угрожает астероидный апокалипсис

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Планетологи из Колумбии просчитали вероятность падения астероидов на всей территории Земли и пришли к выводу, что меньше всего подобная опасность угрожает экваториальным странам Африки, Азии и Америки, а наиболее — северу России и Европы, говорится в статье, размещенной в электронной библиотеке arXiv.org

"За последний век человечество стало свидетелем падения сразу двух крупных метеоритов — Челябинского и Тунгусского. В отличие от других катаклизмов подобного рода, которые наверняка происходили в более ранние исторические эпохи, эти небесные тела взорвались не над морем, а над сушей, и за ними следили сотни людей, многие из которых даже стали жертвами взрывов. Что самое интересное — их эпицентры разделяет всего 2300 километров", — рассказывает Хорхе Сулуага (Jorge Zuluaga) из университета Антьокии в Медельине (Колумбия).

В последние несколько десятилетий ученые всего мира активно следят за околоземными астероидами и проводят своеобразную космическую "перепись" небесных тел, пытаясь понять, насколько они опасны для человечества. В околоземном пространстве их так много, что астрономам пришлось создать специальные шкалы для оценки вероятности их падения на Землю.

На сегодняшний день наиболее популярны и используемы две подобные шкалы — Палермская и Туринская, созданные в стенах MIT и Лаборатории реактивного движения НАСА. Обе они учитывают вероятность падения астероида и силу его взрыва, но не показывают то, какими будут последствия от его "приземления".

По словам Сулуаги, небольшое расстояние между точками падения Тунгусского и Челябинского метеоритов заставило его задуматься не только о частоте падений крупных метеоритов и их последствиях, но и о том, какие места на поверхности Земли больше подвержены подобной опасности.

And here is the companion annual map... https://t.co/ak8nychr6m pic.twitter.com/PUS0xfPfmm — Jorge Zuluaga (@zuluagajorge) January 18, 2018

Земля, как отмечает ученый, не единственный обитатель Солнечной системы — ее окружают другие планеты и множество мелких и крупных астероидов, распределенных по космосу совсем не случайным образом. По этой причине "гости из космоса" будут чаще посещать те уголки Земли, которые сейчас "смотрят" на уже известные нам места скопления малых небесных тел.

Руководствуясь этой идеей, Сулуага и его коллега Марио Сусеркия (Mario Sucerquia) создали необычную компьютерную модель Солнечной системы, в которой роль астероидов играли своеобразные "лучи света", движущиеся от Земли в сторону скоплений реальных небесных тел, а не наоборот. Подобный подход, как отмечает астроном, позволил заметно ускорить расчеты и провести их на относительно скромном суперкомпьютере.

Используя подобную модель, Сусеркия и Сулуага просчитали, как часто астероиды размером с Тунгусский или Челябинский метеорит должны падать на Землю и определили самые опасные и безопасные зоны на ее поверхности.

В целом, как отмечают ученые, меньше всего подобные катаклизмы будут угрожать экваториальным и тропическим регионам планеты — Юго-Восточной Азии, центральной Африке и Южной Америке и чаще поражать приполярные и умеренные широты Европы, России и Канады. С другой стороны, положение "очагов метеоритной опасности" будет со временем смещаться, благодаря чему каждый регион планеты в принципе может стать жертвой космического камня.

Что интересно, эти расчеты показывают, что ни Челябинский метеорит, ни его Тунгусский "кузен" не находились в подобном "эпицентре" в тот момент, когда они упали на Землю. Это говорит о том, что небольшое расстояние между точками их падения было случайным совпадением, а не закономерностью, как изначально подозревал Сулуага, и что падения крупных астероидов не обязательно происходят там, где вероятность подобной катастрофы максимальна в данный момент времени.