При запуске спутника Zumа Falcon 9 работала штатно, заявили в SpaceX

ВАШИНГТОН, 17 янв – РИА Новости. Компания SpaceX в среду вновь заявила, что ракета-носитель Falcon 9 работала в штатном режиме при запуске секретной миссии Zuma для правительства США.

Ракета Falcon 9 стартовала с секретной миссией для правительства США 8 января. Сутки спустя после старта СМИ сообщили со ссылкой на неназванные источники, что аппарат не вышел на заданную орбиту и был потерян. Официального подтверждения потери миссии или опровержения этого не было. Пентагон, отказавшийся подтвердить, что является заказчиком миссии, адресовал все вопросы в компанию-оператора запуска SpaceX. Компания Northrop Grumman Corp., которая создала неизвестный аппарат стоимостью несколько миллиардов долларов, никак не комментирует ситуацию.

"К сожалению, я не могу представить никаких деталей, я могу только подчеркнуть, что Falcon 9 выполнил свою работу очень хорошо и в конце месяца мы возобновим полеты", — сказал вице-президент компании SpaceX Ганс Кенигсман на слушаниях в палате представителей конгресса США. По его словам, компания планирует следующий запуск в конце января.

Первый помощник руководителя НАСА Уилльям Герстенмайер заявил в свою очередь, что ведомство готово и будет участвовать в расследовании инцидента, если будет объявлено, что старт был аварийным. "Мы не знаем деталей миссии, но если нас проинформируют, что была авария, что идет расследование, мы будем участвовать", — сказал представитель ведомства.