Названы планируемые сроки запуска спутника Sentinel 3B

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Европейский спутник Sentinel 3B планируют запустить в конце марта-начале апреля с космодрома Плесецк на ракете "Рокот", сообщил гендиректор предприятия-производителя ракет Центра Хруничева Алексей Варочко.

С 26 марта по 6 апреля планируется запуск космического аппарата Sentinel 3B для Европейского космического агентства", — сказал он в интервью газете "Известия".

Кроме того, летом планируется два старта "Рокота" с нагрузкой Минобороны — один из них в июне. В октябре на орбиту будут выведены одновременным пуском три спутника-ретранслятора группировки "Гонец".

Варочко также рассказал, что в ходе второго пуска тяжелой ракеты "Ангара-А5" с военного космодрома (старт намечен на весну) может также быть выведена коммерческая нагрузка.