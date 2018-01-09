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РИА Наука
РИА Наука

Экологи раскрыли корни загадочных эпизодов массовой гибели птиц в США

11:0309.01.2018
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© РИА Новости / Игорь ПодгорныйПерейти в фотобанкУтки на Онежском озере в КарелииУтки на Онежском озере в Карелии
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Загадочные эпидемии ботулизма, периодически убивающие  десятки тысяч птиц на севере США, были порождены "цветением" зеленых водорослей в водах Великих американских озер, говорится в статье, опубликованной в Journal of Applied Ecology.

Цветущий планктон, заполнивший Тихий океан кислотой зомби
© Фото : NASA's Earth Observatory
Ученые раскрыли корни эпидемии "зомби-водорослей" у берегов США
"Наши наблюдения показывают, что повышение температуры озер ведет к бурному размножению водорослей, что, в свою очередь, приводит к массовой гибели птиц. В будущем, вода будет прогреваться еще больше, что может привести к учащению подобных вспышек ботулизма", — пишет Кэрин Принц (Karine Prince) из университета штата Висконсин в Мэдисоне (США) и ее коллеги.

Начиная с 1960 годов, жители севера Соединенных Штатов и юга Канады стали замечать, что местные водоплавающие птицы каждые несколько лет начинали массово гибнуть от ботулизма и других предположительно бактериальных инфекций. Несмотря на то, что подобные эпидемии являются опасными не только для пернатых, но и для общественного здоровья, их корни оставались загадкой для ученых.

Принц и ее коллеги смогли раскрыть эту тайну, воспользовавшись помощью простых граждан, которые согласились патрулировать берега озер и сообщать экологам о всех случаях странной смерти птиц. Наблюдая подобным образом за пернатым населением Великих озер на протяжении последних семи лет, ученые смогли выяснить, что вызывало эти эпидемии, сопоставив результаты наблюдений добровольцев со спутниковыми снимками.

Как оказалось, птицы заражались ботулизмом совсем не случайным образом – очаги массовой гибели птиц были сосредоточены в определенных регионах озера Мичиган и его "соседей", для которых были характерны относительно высокие температуры поверхности. Теплая вода, в свою очередь, заставляет водоросли активно размножаться, в результате чего концентрация кислорода в этих участках водоема резко снижается.

Цветение водорослей в американском озере Эри
© Фото : NASA Earth Observatory images by Joshua Stevens, using Landsat data from the U.S. Geological Survey
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Это создает идеальные условия для размножения бактерий, связанных с развитием ботулизма. Подобная теория, как считают ученые, хорошо объясняет то, почему вспышки этой болезни происходят сегодня чаще, чем в прошлом – сегодня температуры вод Великих озер стали заметно теплее, чем в прошлом, благодаря глобальному потеплению и учащению эпизодов аномальной жары.

В ближайшее время ученые планируют продолжить наблюдения за распространением ботулизма среди птиц для оценки того, какую угрозу эти вспышки могут нести для самих пернатых и для жителей прибрежных территорий.

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