Ученые: новогодний метеорный "салют" будет почти невидимым из-за полнолуния

МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Квадрантиды, первый метеорный поток этого года, пик которого приходится на Новый год и праздничные дни, будет почти невидим для наблюдателей из-за наступления полнолуния в середине следующей недели, сообщает Американское метеорное общество.

"Во время пика Квадрантид наблюдатели в средних широтах северного полушария смогут увидеть примерно 11 спорадических метеоров в последние предрассветные часы, наблюдая за созвездием Волопаса, если они будут находиться за пределами крупных городов. Вечером их частота снизится до трех вспышек в час, и увидеть их в любое время суток будет проблематично из-за света луны", — пишет астроном Роберт Лунсфорд (Robert Lunsford), специалист по метеорным потокам.

Метеоры или падающие звезды мы видим, когда в атмосферу входят и там сгорают микроскопические частицы пыли. Потоки метеоров, как правило, связаны с прохождением Земли через скопления пыли, которые оставляют за собой кометы. Для многих метеорных потоков известны кометы, которые порождают подобные звездопады.

Метеорный поток Квадрантиды был открыт в 1835 году бельгийским математиком и астрономом Адольфом Кетеле (Adolphe Quetelet). Поток получил название от созвездия Стенного Квадранта. Сейчас этого созвездия уже нет на звездных картах — в 1922 году Международный астрономический союз перераспределил территорию этого созвездия между соседями, Волопасом и Драконом. Однако его название осталось в названии метеорного потока.

Другая необычная черта Квадрантид заключается в том, что до недавнего времени астрономы не знали его прародителя – только в 2003 году планетологи выяснили, что этот "новогодний салют" породил астероид 2003 EH1, расколовшийся на части в недавнем прошлом. Дальнейшие наблюдения за ним показали, что он является фрагментом древней кометы, все запасы льдов которой испарились.

В этом году пик Квадрантид, как отмечает Лунсфорд, придется на глубокий вечер 3 января, примерно на 22-23 часа по Москве. Найти его будет достаточно легко — для этого достаточно посмотреть на небо, найти ручку "ковша" Большой Медведицы и сконцентрировать взгляд на пустом пространстве под ней. К сожалению, большинство людей не сможет его увидеть по той причине, что в этот же самый день наступит самое яркое полнолуние 2018 года, и свет Луны помешает увидеть большую часть метеоров, сгорающих в атмосфере Земли.

По этой причине астрономы советуют наблюдать за Квадрантидами в предрассветные часы, когда полная Луна почти скроется за горизонтом. В таком случае обладатели мощных биноклей, живущие в сельской глуши, смогут увидеть хотя бы самые яркие вспышки света в новогоднем ночном небе. С другой стороны, за Квадрантидами можно наблюдать уже сегодня — этот поток достиг Земли еще 22 декабря и будет освещать ночное небо до 17 января.