Ученые: на планетах у "мертвых" звезд может существовать жизнь

МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Жизнь может существовать на поверхности планет, вращающихся вокруг пульсаров, если их атмосфера обладает достаточной густотой для того, чтобы превращать большую часть их рентгеновского излучения и частиц высокой энергии в тепло, заявляют астрономы в статье, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics.
За последние годы планетологи открыли почти две тысячи планет за пределами Солнечной системы, практически все из которых вращаются вокруг "нормальных" светил. Что интересно, первые экзопланеты были открыты у "двойника" Солнца или красного карлика, а в окрестностях пульсара PSR B1257+12 в 1992 и 1994 году. Еще две подобные планеты были найдены у пульсара PSR B1620-26 в 2000 году.
Эти планеты, несмотря на схожий с Землей состав и относительно небольшие размеры, практически изначально считались безжизненными – ученые предполагали, что мощные пучки рентгеновских лучей и частиц высокой энергии должны были полностью уничтожить жизнь на их поверхности, если она и существовала. Даже если обитатели таких миров могли как-то защититься от подобных проблем, сам процесс формирования нейтронных звезд – взрыв сверхновой – должен был полностью уничтожить атмосферу и любые следы жизни на их поверхности.
В последние годы, как отмечает Патруно, ученые выяснили, что планеты могут формироваться в окрестностях пульсаров уже после смерти звезды из ее "останков" или фрагментов оболочек ее компаньона, что заставило их задуматься о том, обладают ли такие миры атмосферой и могут ли самые примитивные формы жизни как-то выживать на их поверхности.
Патруно и его коллеги Михел Кама (Mihkel Kama) из Кембриджского университета (Великобритания) проверили, так ли это на самом деле, изучая свойства трех планет, вращающихся вокруг PSR B1257+12. Все эти миры относятся к числу землеподобных планет, и, как предполагают астрономы, они могут обладать атмосферой и значительными запасами воды.
Главной угрозой для жизни на их поверхности, как отмечают ученые, будут рентгеновские лучи и частицы высоких энергий, которые будет разгонять мощное магнитное поле "мертвой звезды". Силу этого излучения и число частиц астрономы измерили, используя данные, собранные телескопом "Чандра" во время наблюдений за PSR B1257+12.
Как показали эти замеры, сила этого излучения и потока частиц будет достаточно скромной для того, чтобы планеты, находящиеся на большом расстоянии от "светила", примерно 2-5 астрономических единиц, средних дистанций между Солнцем и Землей, могли переносить их действие.
Для этого, правда, необходимо, чтобы такие планеты обладали достаточно большими размерами, "земным" магнитным полем и густой атмосферой, мешающей рентгену и частицам достичь поверхности и препятствующей быстрому побегу ее молекул в космос.
В соответствии с этими расчетами, последние две планеты у PSR B1257+12, как отмечает Патруно, находятся на границе "зоны жизни" — особого "пучка" орбит у данного пульсара, где вода может существовать в жидком виде благодаря разогреву планеты под действием рентгена и частиц высокой энергии.
Как считают ученые, этот факт, учитывая существование примерно 10 миллионов планет у пульсаров в Млечном Пути, говорит о том, что потенциально обитаемые миры могут существовать в окрестностях "мертвых звезд".