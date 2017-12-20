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Ученые: на планетах у "мертвых" звезд может существовать жизнь

11:0820.12.2017
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© NASA/JPL-CaltechПульсар и вращающаяся вокруг него планета глазами художникаПульсар и вращающаяся вокруг него планета глазами художника
© NASA/JPL-Caltech

МОСКВА, 20 дек – РИА Новости. Жизнь может существовать на поверхности планет, вращающихся вокруг пульсаров, если их атмосфера обладает достаточной густотой для того, чтобы превращать большую часть их рентгеновского излучения и частиц высокой энергии в тепло, заявляют астрономы в статье, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics.

Представление художника о планетной системе пульсара PSR J1719-1438
© Swinburne Astronomy Productions
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"Наши расчеты показывают, что температура на поверхности планет, обстреливаемых подобным образом пульсарами, будет достаточно высокой для того, чтобы вода могла существовать в жидком виде на их поверхности. С другой стороны, мы пока не знаем, имеют ли планеты, вращающиеся вокруг пульсаров, подходящую для этого атмосферу", — заявил Алессандро Патруно (Alessandro Patruno) из Лейденского университета (Нидерланды).

За последние годы планетологи открыли почти две тысячи планет за пределами Солнечной системы, практически все из которых вращаются вокруг "нормальных" светил. Что интересно, первые экзопланеты были открыты у "двойника" Солнца или красного карлика, а в окрестностях пульсара PSR B1257+12 в 1992 и 1994 году. Еще две подобные планеты были найдены у пульсара PSR B1620-26 в 2000 году.

Эти планеты, несмотря на схожий с Землей состав и относительно небольшие размеры, практически изначально считались безжизненными – ученые предполагали, что мощные пучки рентгеновских лучей и частиц высокой энергии должны были полностью уничтожить жизнь на их поверхности, если она и существовала. Даже если обитатели таких миров могли как-то защититься от подобных проблем, сам процесс формирования нейтронных звезд – взрыв сверхновой – должен был полностью уничтожить атмосферу и любые следы жизни на их поверхности.

В последние годы, как отмечает Патруно, ученые выяснили, что планеты могут формироваться в окрестностях пульсаров уже после смерти звезды из ее "останков" или фрагментов оболочек ее компаньона, что заставило их задуматься о том, обладают ли такие миры атмосферой и могут ли самые примитивные формы жизни как-то выживать на их поверхности.

Так художник представил себе процесс формирования планет у пульсаров
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
Астрономы раскрыли секрет рождения планет у "мертвых" звезд

Патруно и его коллеги Михел Кама (Mihkel Kama) из Кембриджского университета (Великобритания) проверили, так ли это на самом деле, изучая свойства трех планет, вращающихся вокруг PSR B1257+12. Все эти миры относятся к числу землеподобных планет, и, как предполагают астрономы, они могут обладать атмосферой и значительными запасами воды.

Главной угрозой для жизни на их поверхности, как отмечают ученые, будут рентгеновские лучи и частицы высоких энергий, которые будет разгонять мощное магнитное поле "мертвой звезды". Силу этого излучения и число частиц астрономы измерили, используя данные, собранные телескопом "Чандра" во время наблюдений за PSR B1257+12.

Как показали эти замеры, сила этого излучения и потока частиц будет достаточно скромной для того, чтобы планеты, находящиеся на большом расстоянии от "светила", примерно 2-5 астрономических единиц, средних дистанций между Солнцем и Землей, могли переносить их действие.

Для этого, правда, необходимо, чтобы такие планеты обладали достаточно большими размерами, "земным" магнитным полем и густой атмосферой, мешающей рентгену и частицам достичь поверхности и препятствующей быстрому побегу ее молекул в космос. 

Пульсар и вращающаяся вокруг него планета глазами художника
© Фото : NASA/JPL-Caltech
Астрономы: планеты у пульсаров оказались крайне большой редкостью

В соответствии с этими расчетами, последние две планеты у PSR B1257+12, как отмечает Патруно, находятся на границе "зоны жизни" — особого "пучка" орбит у данного пульсара, где вода может существовать в жидком виде благодаря разогреву планеты под действием рентгена и частиц высокой энергии.

Как считают ученые, этот факт, учитывая существование примерно 10 миллионов планет у пульсаров в Млечном Пути, говорит о том, что потенциально обитаемые миры могут существовать в окрестностях "мертвых звезд".

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