Спаривание рыб калечит дельфинов, выяснили ученые

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Процесс спаривания некоторых видов рыб, обитающих в водах Мексиканского залива, сопровождается громкими звуками, которые могут приводить к частичной или полной потере слуха у дельфинов и морских львов. Об этом сообщают ученые из университета Сан-Диего в США, пишет газета The Guardian.
Исследователи изучали воды у дельты реки Колорадо в штате Калифорния, куда ежегодно на нерест приплывают сотни тысяч рыб семейства горбылевых. Данные подводного аппарата, фиксирующего звуковые волны, позволили биологам прийти к выводу, что звук, издаваемый рыбами при спаривании, сравним с гулом болельщиков на заполненном стадионе.
"Этот нерест можно отнести к числу самых громких проявлений дикой природы на Земле, и уж точно это самый громкий звук, издаваемый рыбами, который когда-либо был записан учеными. Звук достаточно сильный, чтобы вызвать по крайней мере временную, если не постоянную, потеряю слуха у морских млекопитающих, которые охотятся неподалеку", — говорит один из авторов исследования Тимоти Роуэлл.
Авторы исследования надеются, что их метод "подслушивания" за рыбами позволит более точно определять состояние их популяции и поможет сохранить этот вид.