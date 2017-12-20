Спаривание рыб калечит дельфинов, выяснили ученые

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Процесс спаривания некоторых видов рыб, обитающих в водах Мексиканского залива, сопровождается громкими звуками, которые могут приводить к частичной или полной потере слуха у дельфинов и морских львов. Об этом сообщают ученые из университета Сан-Диего в США, пишет газета The Guardian.

Исследователи изучали воды у дельты реки Колорадо в штате Калифорния, куда ежегодно на нерест приплывают сотни тысяч рыб семейства горбылевых. Данные подводного аппарата, фиксирующего звуковые волны, позволили биологам прийти к выводу, что звук, издаваемый рыбами при спаривании, сравним с гулом болельщиков на заполненном стадионе.

"Этот нерест можно отнести к числу самых громких проявлений дикой природы на Земле, и уж точно это самый громкий звук, издаваемый рыбами, который когда-либо был записан учеными. Звук достаточно сильный, чтобы вызвать по крайней мере временную, если не постоянную, потеряю слуха у морских млекопитающих, которые охотятся неподалеку", — говорит один из авторов исследования Тимоти Роуэлл.

Ученые отмечают, что для нереста горбылевые в течение недели находятся на территории, которая составляет менее процента от их обычного ареала обитания. Этим пользуются местные рыбаки, которые ежегодно вылавливают два миллиона тонн рыбы, что ставит этот вид под угрозу вымирания.

Авторы исследования надеются, что их метод "подслушивания" за рыбами позволит более точно определять состояние их популяции и поможет сохранить этот вид.