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РИА Наука
РИА Наука

Астрономы раскрыли секреты взрывов метеоров в атмосфере Земли

16:0111.12.2017
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© Fotolia / 3000adАстероид над ЗемлейАстероид над Землей
© Fotolia / 3000ad

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Небольшие метеоры, подобные Челябинскому метеориту, нередко взрываются в атмосфере Земли благодаря необычному взаимодействию материи "космических камней" и областей высокого и низкого давления в окружающем их воздухе, пишут ученые в статье, опубликованной в журнале Meteoritics & Planetary Science.

Падение метеорита на Урале, архивное фото
© РИА Новости
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"Существует большой градиент между областью высокого давления, расположенной у передней части метеора, и областью почти полного отсутствия давления за ним. Если у воздуха появится возможность двигаться через поры внутри метеорита, то тогда он легко проникнет внутрь и разорвет его на части", — объясняет Джей Мелош (Jay Melosh) из университета Пардью в городе Уэст-Лафайетт (США).

Земля, как показывают наблюдения НАСА и других  космических агентств, практически постоянно "бомбардируется" небольшими фрагментами астероидов, подавляющее большинство которых сгорает в атмосфере и остается невидимыми для большинства жителей планеты. Лишь в некоторых крайне редких случаях, от одного до пяти раз в столетие, "небесные гости" оказываются достаточно большими для того, чтобы проникнуть в нижние слои атмосферы.

Последним подобным объектом был знаменитый Челябинский метеорит весом в несколько тысяч тонн, взорвавшийся в утреннем небе над Уралом в феврале 2013 года. Ударная волна, возникшая во время последних мгновений его "жизни", выбила окна в нескольких тысячах зданиях и нанесла ранения различной степени тяжести 110 жителям области.

Александр Родин, планетолог и директор Физтех-школы аэрокосмических технологий Московского физико-технического института
© Фото : пресс-служба МФТИ
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Мелош и его коллеги заинтересовались тем, почему этот метеорит оставил столь мало следов – примерно 80% его материи бесследно исчезло после его вхождения в атмосферу, что заставило ученых искать объяснения того, как она могла так быстро "испариться".

Для ответа на этот вопрос американские планетологи создали компьютерную модель Челябинского метеорита, которая очень детально просчитывала то, как материя небесного тела взаимодействует с атмосферой Земли. Как объясняет Мелош, другие компьютерные симуляции выдают "усредненные" значения и не учитывают то, как может отличаться взаимодействие воздуха с породами метеорита на его передней и задней кромке.

Восход солнца над группой планет
© Fotolia / sdecoret
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Эти расчеты раскрыли интересный эффект – оказалось, что наличие даже небольшого количества трещин и пор внутри "небесного камня" приводило к тому, что он в буквальном смысле взрывался. По словам планетологов, это происходило по той причине, что внутрь метеорита начинал проникать воздух, накачиваемый туда благодаря высокой разнице давлений.

Подобная накачка резко уменьшает прочность метеорита, в результате чего он начинает крошиться и распадаться на части, которые сгорают быстрее, чем цельный кусок горных пород той же массы и размеров.

Аналогичным образом, как считают ученые, сгорают и взрываются и другие каменистые метеориты небольших размеров. Благодаря этому Земля смогла избежать более серьезных проблем, чем те, которые пережили жители Челябинской области почти пять лет назад.


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