Ученые: гормон беременности поможет вылечить рассеянный склероз

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Ученые из России выяснили, что один из гормонов беременности можно использовать для подавления иммунных клеток, вызывающих рассеянный склероз и другие аутоиммунные заболевания, говорится в статье, опубликованной в журнале International Immunopharmacology.

"С одной стороны, хорионический гонадотропин целенаправленно модулирует иммунную систему матери таким образом, чтобы она не испытывала "агрессивных чувств" по отношению к антигенам эмбриона, а с другой — эффективно справляется с инфекционными агентами", — рассказывает Лариса Литвинова из Балтийского федерального университета имени Канта в Калининграде, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Человеку, как и многим другим живым существам, угрожает целый ряд тяжелых болезней, причиной развития которых являются не микробы или вирусы, а нарушения в работе иммунной системы, заставляющие ее клетки атаковать здоровые ткани тела. К числу таких заболеваний относятся рассеянный склероз, волчанка, диабет первого типа и артрит.

Причины возникновения подобных болезней ученым пока не знают — существуют примерно равные основания полагать, что они могут быть редким последствием обычных инфекций, а также продуктом неких нарушений в работе генов и мутаций в них. К примеру, недавно британские ученые выяснили, что рассеянный склероз чаще всего развивается у людей с необычно активным геном Rab32.

Литвинова и ее коллеги нашли возможное решение этой проблемы, обратив внимание на самый хорошо известный и яркий пример появления "инородного тела" в организме человека, с существованием которого иммунная система вынуждена мириться – плод в утробе матери.

Как объясняют ученые, геном будущего ребенка наполовину состоит из "чужеродного генетического материала", унаследованного от отца, который содержит в себе инструкции по сборке молекул белков, незнакомых для иммунных клеток матери. Это должно заставлять их атаковать клетки зародыша, однако этого не происходит — плацента вырабатывает особый набор гормонов, которые одновременно заставляют иммунитет матери не атаковать плод, и при этом защищать его от инфекций.

По этой причине "гормоны беременности" давно интересуют биологов, так как раскрытие механизма их работы может помочь создать лекарство от рассеянного склероза и других аутоиммунных заболеваний, когда иммунитет начинает считать клетки мозга и прочих тканей тела "чужими".

Руководствуясь этой идеей, российские биологи изучали то, как различные гормоны беременности влияют на поведение иммунных клеток, уже знакомых с реальными или "ложными" патогенами и еще не встречавших их. Наблюдая за их реакцией на гормоны, ученые пытались найти то вещество, которое бы "усмиряло" иммунные клетки, но при этом не полностью подавляло иммунитет.

Как показали эти эксперименты, подобными свойствами обладает хорионический гонадотропин – один из ключевых гормонов беременности, который плацента начинает вырабатывать после прикрепления эмбриона к стенке матки. Сегодня врачи используют этот гормон в качестве главного индикатора того, что женщина станет матерью, а также в качестве одного из компонентов процедуры ЭКО и различных лекарств от бесплодия.

Соответственно, опыты отечественных биологов демонстрируют, что его аналоги также можно использовать и для борьбы с аутоиммунными заболеваниями, адекватных методик лечения которых сегодня не существует.



