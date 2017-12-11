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РИА Наука
РИА Наука

Ученые: гормон беременности поможет вылечить рассеянный склероз

14:5511.12.2017
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© Fotolia / decade3dБазальные ганглииБазальные ганглии
© Fotolia / decade3d

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Ученые из России выяснили, что один из гормонов беременности можно использовать для подавления иммунных клеток, вызывающих рассеянный склероз и другие аутоиммунные заболевания, говорится в статье, опубликованной в журнале International Immunopharmacology.

Алексей Белогуров
© Фото : Предоставлено пресс-службой ИБХ РАН
Биохимик: лекарство от рассеянного склероза появится через 2-3 года
"С одной стороны, хорионический гонадотропин целенаправленно модулирует иммунную систему матери таким образом, чтобы она не испытывала "агрессивных чувств" по отношению к антигенам эмбриона, а с другой — эффективно справляется с инфекционными агентами", — рассказывает Лариса Литвинова из Балтийского федерального университета имени Канта в Калининграде, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Человеку, как и многим другим живым существам, угрожает целый ряд тяжелых болезней, причиной развития которых являются не микробы или вирусы, а нарушения в работе иммунной системы, заставляющие ее клетки атаковать здоровые ткани тела. К числу таких заболеваний относятся рассеянный склероз, волчанка, диабет первого типа и артрит.

Причины возникновения подобных болезней ученым пока не знают — существуют примерно равные основания полагать, что они могут быть редким последствием обычных инфекций, а также продуктом неких нарушений в работе генов и мутаций в них. К примеру, недавно британские ученые выяснили, что рассеянный склероз чаще всего развивается у людей с необычно активным геном Rab32.

Литвинова и ее коллеги нашли возможное решение этой проблемы, обратив внимание на самый хорошо известный и яркий пример появления "инородного тела" в организме человека, с существованием которого иммунная система вынуждена мириться – плод в утробе матери.

Строение нейрона головного мозга
© Fotolia / ktsdesign
Биологи нашли возможную причину развития рассеянного склероза

Как объясняют ученые, геном будущего ребенка наполовину состоит из "чужеродного генетического материала", унаследованного от отца, который содержит в себе инструкции по сборке молекул белков, незнакомых для иммунных клеток матери. Это должно заставлять их атаковать клетки зародыша, однако этого не происходит — плацента вырабатывает особый набор гормонов, которые одновременно заставляют иммунитет матери не атаковать плод, и при этом защищать его от инфекций.

По этой причине "гормоны беременности" давно интересуют биологов, так как раскрытие механизма их работы может помочь создать лекарство от рассеянного склероза и других аутоиммунных заболеваний, когда иммунитет начинает считать клетки мозга и прочих тканей тела "чужими".

Руководствуясь этой идеей, российские биологи изучали то, как различные гормоны беременности влияют на поведение иммунных клеток, уже знакомых с реальными или "ложными" патогенами и еще не встречавших их. Наблюдая за их реакцией на гормоны, ученые пытались найти то вещество, которое бы "усмиряло" иммунные клетки, но при этом не полностью подавляло иммунитет. 

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Как показали эти эксперименты, подобными свойствами обладает хорионический гонадотропин – один из ключевых гормонов беременности, который плацента начинает вырабатывать после прикрепления эмбриона к стенке матки. Сегодня врачи используют этот гормон в качестве главного индикатора того, что женщина станет матерью, а также в качестве одного из компонентов процедуры ЭКО и различных лекарств от бесплодия.

Соответственно, опыты отечественных биологов демонстрируют, что его аналоги также можно использовать и для борьбы с аутоиммунными заболеваниями, адекватных методик лечения которых сегодня не существует.


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