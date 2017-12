Археологи обнаружили в Эстонии самый древний глаз в мире

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Международная группа исследователей обнаружила в окаменелости возрастом 530 миллионов лет, вероятно, самый старый глаз из когда-либо найденных. О своей находке они написали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Орган, откопанный в Эстонии, принадлежал трилобиту — предку современных крабов и пауков, живших в прибрежных водах в палеозойскую эру.

"Эта выдающаяся окаменелость показывает, как ранние животные смотрели на мир миллионы лет назад, — отмечает профессор Юэн Кларксон, входивший в группу исследователей. — Удивительным образом он демонстрирует то, что структура и функции фасеточных глаз (орган зрения насекомых, ракообразных и некоторых других членистоногих — ред.) за полмиллиарда лет едва изменились".

Ученые выяснили, что существо, которому принадлежал глаз, обладало слабым в сравнении со многими современными животными зрением, однако было достаточно развитым, чтобы распознавать приближение хищника. Кроме того, у этого глаза отсутствует хрусталик. По структуре он похож на глаз пчелы или стрекозы.