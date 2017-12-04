В Якутии нашли два фрагмента головного обтекателя ракеты "Союз-2.1б"

ХАБАРОВСК, 4 дек — РИА Новости. Два фрагмента отделяемых частей ракеты "Союз-2.1б" найдены в понедельник в Якутии, один из них уже вывезен, сообщает Минприроды региона.

Как сообщалось ранее, второй в истории пуск с космодрома Восточный оказался неудачным: ракета "Союз-2.1б" стартовала штатно, но позже выяснилось, что 19 спутников, доставляемых разгонным блоком "Фрегат" производства НПО имени Лавочкина, не вышли на целевую орбиту. По данным источника РИА Новости, нештатная ситуация могла возникнуть из-за ошибки в полетном задании ракеты и разгонного блока "Фрегат", азимут на которых отсчитывается по-разному.

Отделившиеся части ракеты упали в двух районах Амурской области и двух в Якутии. В пятницу сообщалось о четырех фрагментах, обнаруженных радарами в Вилюйском районе Якутии.

"Сегодня, 4 декабря на территории Алданского района было обнаружено два фрагмента головного обтекателя ракеты-носителя "Союз-2.1б". Один фрагмент вывезен с места обнаружения, а до второго добраться пока не удалось",- говорится в сообщении. Отмечается, что вторая часть расположена в 2,6 километра от последнего маленького фрагмента. Взяты пробы снежного покрова под фрагментом и в пяти метрах от фрагмента обтекателя.

"Пятого декабря запланированы мероприятия по вывозу второго фрагмента с участием ФБУ "Авиалесоохрана" с вырубкой леса под площадку для приземления вертолета. Также будут продолжены поисковые мероприятия оставшихся частей. Судя по найденным фрагментам, обтекатель развалился на очень мелкие частицы", — приводятся в сообщении слова старшего госинспектора Алданского комитета охраны природы Петра Иванова.

По данным Минприроды, в поисковых мероприятиях участвовали специалисты госкорпорации "Роскосмос", Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ), экологи Барнаульского института СО РАН, Служба спасения Якутии, а также представители якутского Минприроды.