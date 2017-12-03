Двигатели "Вояджера-1" завелись после 37 лет простоя

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Инженерам НАСА удалось завести двигатели космического аппарата "Вояджер-1", которые не использовались с 1980 года, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Специалисты НАСА в 2014 году начали замечать снижение эффективности основных двигателей — для поворота аппарата в пространстве требовалось все больше энергии.

Было принято решение возобновить работу двигателей, отвечающих за коррекцию траектории, которые последний раз использовались во время пролета "Вояджера" мимо Юпитера, Сатурна и их спутников. Для этого специалистам пришлось изучать устаревшие программное обеспечение и язык программирования. Запуск двигателей был проведен 28 ноября, спустя 19.5 часов был получен сигнал об успешном включении.

"Благодаря этим двигателям, которые все еще функционируют после 37 лет без использования, срок службы "Вояджера-1 может быть продлен на 2-3 года", — заявила Сьюзан Додд, руководитель проекта "Вояджер" в Лаборатории реактивного движения NASA.

Миссия "Вояджер" в лице зондов-близнецов была запущена в космос в сентябре 1977 года, на сегодняшний день пара этих аппаратов является самыми далекими от Земли и самыми долгоживущими космическими аппаратами. "Вояджер-1" отдалился от нашей планеты на 21 миллиард километров и продолжает приближаться к границе Солнечной системы со скоростью 61 тысяча километров в час.