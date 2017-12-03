Двигатели "Вояджера-1" завелись после 37 лет простоя

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Инженерам НАСА удалось завести двигатели космического аппарата "Вояджер-1", которые не использовались с 1980 года, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Специалисты НАСА в 2014 году начали замечать снижение эффективности основных двигателей — для поворота аппарата в пространстве требовалось все больше энергии.
Было принято решение возобновить работу двигателей, отвечающих за коррекцию траектории, которые последний раз использовались во время пролета "Вояджера" мимо Юпитера, Сатурна и их спутников. Для этого специалистам пришлось изучать устаревшие программное обеспечение и язык программирования. Запуск двигателей был проведен 28 ноября, спустя 19.5 часов был получен сигнал об успешном включении.
Миссия "Вояджер" в лице зондов-близнецов была запущена в космос в сентябре 1977 года, на сегодняшний день пара этих аппаратов является самыми далекими от Земли и самыми долгоживущими космическими аппаратами. "Вояджер-1" отдалился от нашей планеты на 21 миллиард километров и продолжает приближаться к границе Солнечной системы со скоростью 61 тысяча километров в час.