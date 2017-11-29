ТОКИО, 29 ноя — РИА Новости. Южная Корея рассматривает возможность тесного сотрудничества с Россией в Арктике, в том числе в освоении морских путей и судостроении, говорится в сообщении южнокорейского МИД, опубликованном в среду по итогам встречи в Сеуле дипломатов двух стран.

Стороны представляли послы по особым поручениям внешнеполитических ведомств Республики Корея и России Ким Ён Чжун и Владимир Барбин.

В частности, на нынешнем совещании обсуждалась политика двух стран в Арктике, научное сотрудничество, освоение арктических морских путей, сотрудничество в судостроении, в том числе создание второго исследовательского ледокола, участие Южной Кореи в проекте "Ямал-СПГ".

По данным МИД Южной Кореи, Сеул рассматривает Россию в качестве важнейшего партнера в сотрудничестве в Арктике среди восьми стран Арктического совета. Через Северный Ледовитый океан корейцы надеются проложить морской маршрут из порта Пусан в Роттердам, что сократит расстояние для доставки грузов в Европу на 32%.