Для расследования неудачного запуска "Метеора-М" создали госкомиссию

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Госкомиссия по расследованию причин неудачного выведения на орбиту спутника "Метеор-М" №2-1 и 18 микроспутников начала работу, сообщил в среду РИА Новости статс-секретарь — – заместитель генерального директора Роскосмоса Сергей Дубик.

"Госкомиссия сформирована и начала работу, результаты работы будут опубликованы. Сложно называть какие-то определённые сроки, зависит от объёма работ", — сказал он.

Состоявшийся вчера второй пуск с космодрома Восточный оказался неудачным: по сообщению "Роскосмоса", запущенные на ракете "Союз-2.1б" 19 спутников не вышли на целевую орбиту. По данным источника РИА Новости в космической отрасли, нештатная ситуация могла возникнуть на разгонном блоке "Фрегат" между отделением от третьей ступени ракеты и первым включением. В таком случае, головной блок мог уже упасть в океан в районе Антарктиды.