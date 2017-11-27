Рогозин рассказал, как будут осуществляться запуски спутников ГЛОНАСС

МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Запуски спутников ГЛОНАСС после 2021 года будут осуществляться на новой ракете-носителе "Ангара", сообщил в понедельник вице-премьер Дмитрий Рогозин.

"Это 2021 год. Мы планируем уже обеспечить пуск "Ангары" ("Ангара-5"). Таким образом, сможем после 2021 года переносить туда пуски и ГЛОНАССов, и космических аппаратов, в том числе способных работать на геостационарной орбите", — сказал Рогозин на заседании правительства.