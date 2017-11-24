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На Солнце появился протуберанец размером в полмиллиона километров

11:1724.11.2017
049441
© Инфографика . Алина ПолянинаВспышка на солнце (анимация). Архивное фотоВспышка на солнце (анимация). Архивное фото
© Инфографика . Алина Полянина

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Огромного размера протуберанец появился на Солнце, его можно наблюдать с Земли сквозь астрономический фильтр, говорится в сообщении Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Лучшие астрономические фото года
© Фото : Haitong Yu/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017Работа китайского фотографа Haitong Yu "Битва, которую мы проигрываем"(A Battle We Are Losing). На снимке, запечатлевшем Млечный Путь в небе над Национальной астрономической обсерваторией Китая, видно, как постоянно растущее загрязнение воздуха мешает работе оптических и радиообсерваторий, находящихся вблизи больших городов.Работа фотографа Haitong Yu A Battle We Are Losing, вошедшая в шорт-лист Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
© Фото : Haitong Yu/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
Работа китайского фотографа Haitong Yu "Битва, которую мы проигрываем"(A Battle We Are Losing). На снимке, запечатлевшем Млечный Путь в небе над Национальной астрономической обсерваторией Китая, видно, как постоянно растущее загрязнение воздуха мешает работе оптических и радиообсерваторий, находящихся вблизи больших городов.
© Фото : Beate Behnke/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017Работа фотографа Beate Behnke "Отражение" (Reflection). На снимке запечатлено отражение полярного сияния в волновой ряби на пляже Skagsanden, который находится на Лофотенских островах Норвегии.Работа фотографа Beate Behnke Reflection, вошедшая в шорт-лист Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
© Фото : Beate Behnke/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
Работа фотографа Beate Behnke "Отражение" (Reflection). На снимке запечатлено отражение полярного сияния в волновой ряби на пляже Skagsanden, который находится на Лофотенских островах Норвегии.
© Фото : Avani Soares/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017Работа фотографа Avani Soares "Вращение Олимпа" (Brief Rotation of Mount Olympus). В серии фотографий Марса, сделанных между 1 июня и 3 июля 2016 года, гора Олимп (самый высокий вулкан Солнечной системы) запечатлена в трех разных положениях.Работа фотографа Avani Soares Brief Rotation of Mount Olympus, вошедшая в шорт-лист Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
© Фото : Avani Soares/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
Работа фотографа Avani Soares "Вращение Олимпа" (Brief Rotation of Mount Olympus). В серии фотографий Марса, сделанных между 1 июня и 3 июля 2016 года, гора Олимп (самый высокий вулкан Солнечной системы) запечатлена в трех разных положениях.
© Фото : Derek Burdeny/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017Работа фотографа Derek Burdeny "Прекрасный Тромсё" (Beautiful Tromso). На снимке — северное сияние в небе над гаванью норвежского города Тромсё.Работа фотографа Derek Burdeny Beautiful Tromso, вошедшая в шорт-лист Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
© Фото : Derek Burdeny/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
Работа фотографа Derek Burdeny "Прекрасный Тромсё" (Beautiful Tromso). На снимке — северное сияние в небе над гаванью норвежского города Тромсё.
© Фото : Paul Andrew/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017Работа фотографа Paul Andrew "Восточный протуберанец" (Eastern Prominence). На снимке запечатлен протуберанец типа "живая изгородь", возникший на Солнце 29 августа 2016 года. Это образование на поверхности звезды называется так из-за того, что образуется из группировки небольших протуберанцев, напоминающей дикий колючий кустарник.Работа фотографа Paul Andrew Eastern Prominence, вошедшая в шорт-лист Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
© Фото : Paul Andrew/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
Работа фотографа Paul Andrew "Восточный протуберанец" (Eastern Prominence). На снимке запечатлен протуберанец типа "живая изгородь", возникший на Солнце 29 августа 2016 года. Это образование на поверхности звезды называется так из-за того, что образуется из группировки небольших протуберанцев, напоминающей дикий колючий кустарник.
© Фото : Brandon Yoshizawa/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017Работа фотографа Brandon Yoshizawa "Осенний Млечный Путь" (Fall Milk). На снимке — галактика Млечный Путь над цепью гор Сьерра-Невада в Калифорнии.Работа фотографа Brandon Yoshizawa Fall Milk, вошедшая в шорт-лист Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
© Фото : Brandon Yoshizawa/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
Работа фотографа Brandon Yoshizawa "Осенний Млечный Путь" (Fall Milk). На снимке — галактика Млечный Путь над цепью гор Сьерра-Невада в Калифорнии.
© Фото : Michael Wilkinson/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017Работа фотографа Michael Wilkinson "Призрачное Солнце" (Ghostly Sun). Этот снимок Солнца сделан через фильтр Calcium-K. На негативе хорошо видна внешняя оболочка звезды — хромосфера — и яркие пятна на Солнце.Работа фотографа Michael Wilkinson Ghostly Sun, вошедшая в шорт-лист Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
© Фото : Michael Wilkinson/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
Работа фотографа Michael Wilkinson "Призрачное Солнце" (Ghostly Sun). Этот снимок Солнца сделан через фильтр Calcium-K. На негативе хорошо видна внешняя оболочка звезды — хромосфера — и яркие пятна на Солнце.
© Фото : Yulia Zhulikova/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017Работа фотографа Юлии Жуликовой "Корона северного сияния" (Auroral Crown). Автору удалось запечатлеть бирюзовые завитки полярного сияния над заснеженными деревьями, подсвеченными фонарями, на одной из улиц Мурманска.Работа фотографа Yulia Zhulikova Auroral Crown, вошедшая в шорт-лист Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
© Фото : Yulia Zhulikova/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
Работа фотографа Юлии Жуликовой "Корона северного сияния" (Auroral Crown). Автору удалось запечатлеть бирюзовые завитки полярного сияния над заснеженными деревьями, подсвеченными фонарями, на одной из улиц Мурманска.
© Фото : Chris Heapy/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017Работа британского фотографа Chris Heapy "Шарплесс 249 и туманность Медуза" (Sh2-249 Jellyfish Nebula). На снимке, сделанном с помощью телескопа, можно рассмотреть планетарную туманность Медуза, которая находится в созвездии Близнецов. Свое название туманность получила из-за того, что волокна светящегося газа, из которых она состоит, напоминают змей, как волосы у мифологической Медузы Горгоны.Работа фотографа Chris Heapy Sh2-249 Jellyfish Nebula, вошедшая в шорт-лист Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
© Фото : Chris Heapy/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
Работа британского фотографа Chris Heapy "Шарплесс 249 и туманность Медуза" (Sh2-249 Jellyfish Nebula). На снимке, сделанном с помощью телескопа, можно рассмотреть планетарную туманность Медуза, которая находится в созвездии Близнецов. Свое название туманность получила из-за того, что волокна светящегося газа, из которых она состоит, напоминают змей, как волосы у мифологической Медузы Горгоны.
© Фото : Dani Caxete/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017Работа фотографа Dani Caxete "МКС переходит на летнее время" (ISS Daylight Transit). На снимке можно увидеть Международную космическую станцию, сфотографированную на фоне Луны.Работа фотографа Dani Caxete ISS Daylight Transit, вошедшая в шорт-лист Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
© Фото : Dani Caxete/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
Работа фотографа Dani Caxete "МКС переходит на летнее время" (ISS Daylight Transit). На снимке можно увидеть Международную космическую станцию, сфотографированную на фоне Луны.
© Фото : Andrew Whyte/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017Работа британского фотографа Andrew Whyte "Потерянный час" (The Lost Hour) была сделана в Хэмпшире 26 марта, в день, когда граждане Великобритании переходили на летнее время. Длинные выдержки позволили показать вращение Земли вокруг своей оси в то время, как небо движется против часовой стрелки вокруг небесного Северного полюса.Работа фотографа Andrew Whyte The Lost Hour, вошедшая в шорт-лист Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
© Фото : Andrew Whyte/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
Работа британского фотографа Andrew Whyte "Потерянный час" (The Lost Hour) была сделана в Хэмпшире 26 марта, в день, когда граждане Великобритании переходили на летнее время. Длинные выдержки позволили показать вращение Земли вокруг своей оси в то время, как небо движется против часовой стрелки вокруг небесного Северного полюса.
© Фото : Derek Robson/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017Работа фотографа Derek Robson "Околоземный астероид 2003 YT1 (164121)". 31 октября 2016 года астероид 2003 YT1 приблизился к Земле на три миллиона километров. По словам фотографа, объект перемещался так быстро, что его движение было видно на экране.Работа фотографа Derek Robson Near Earth Object 164121 (2003 YT1), вошедшая в шорт-лист Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
© Фото : Derek Robson/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
Работа фотографа Derek Robson "Околоземный астероид 2003 YT1 (164121)". 31 октября 2016 года астероид 2003 YT1 приблизился к Земле на три миллиона километров. По словам фотографа, объект перемещался так быстро, что его движение было видно на экране.
© Фото : Maciej Zapior/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017Работа фотографа Maciej Zapior "Солнечные тропы над телескопом" (Solar Trails above the Telescope). На снимке запечатлены графики движения Солнца над Астрономическим институтом Чешской академии наук в течение полутора лет.Работа фотографа Maciej Zapior Solar Trails above the Telescope, вошедшая в шорт-лист Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
© Фото : Maciej Zapior/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
Работа фотографа Maciej Zapior "Солнечные тропы над телескопом" (Solar Trails above the Telescope). На снимке запечатлены графики движения Солнца над Астрономическим институтом Чешской академии наук в течение полутора лет.
© Фото : Warren Keller/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017Работа фотографа Warren Keller "Эмиссионная туманность NGC 2023". Эта туманность находится в созвездии Орион на расстоянии 1467 световых лет от нашей планеты. Фотограф смог запечатлеть этот объект в диаметре четырех световых лет. Таким образом удалось выяснить, что это одна из крупнейших отражающих туманностей во Вселенной.Работа фотографа Warren Keller NGC 2023, вошедшая в шорт-лист Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
© Фото : Warren Keller/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
Работа фотографа Warren Keller "Эмиссионная туманность NGC 2023". Эта туманность находится в созвездии Орион на расстоянии 1467 световых лет от нашей планеты. Фотограф смог запечатлеть этот объект в диаметре четырех световых лет. Таким образом удалось выяснить, что это одна из крупнейших отражающих туманностей во Вселенной.
© Фото : Nicholas Roemmelt/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017Работа фотографа Nicholas Roemmelt "Мисс Большая Медведица" (Mr. Big Dipper). На снимке — астроном, наблюдающий за звездным небом из входа в большую пещеру на леднике Энгадин, который находится в швейцарском кантоне Граубюнден. Фото сделано наложением кадра звездного неба на передний план ледника.Работа фотографа Nicholas Roemmelt Mr. Big Dipper, вошедшая в шорт-лист Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
© Фото : Nicholas Roemmelt/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
Работа фотографа Nicholas Roemmelt "Мисс Большая Медведица" (Mr. Big Dipper). На снимке — астроном, наблюдающий за звездным небом из входа в большую пещеру на леднике Энгадин, который находится в швейцарском кантоне Граубюнден. Фото сделано наложением кадра звездного неба на передний план ледника.
© Фото : Bernard Miller/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017Работа фотографа Bernard Miller "NGC 7331 — спиральная галактика в созвездии Пегас" (NGC 7331 — The Deer Lick Group). Галактика NGC 7331 находится примерно в 40 миллионах световых лет от Земли, в созвездии Пегас. Над крупнейшим скоплением звезд также можно увидеть галактики меньших размеров NGC 7335, NGC 7336, NGC 7337, NGC 7338 и NGC 7340, которые дрейфуют над ней.Работа фотографа Bernard Miller NGC 7331 - The Deer Lick Group, вошедшая в шорт-лист Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
© Фото : Bernard Miller/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
Работа фотографа Bernard Miller "NGC 7331 — спиральная галактика в созвездии Пегас" (NGC 7331 — The Deer Lick Group). Галактика NGC 7331 находится примерно в 40 миллионах световых лет от Земли, в созвездии Пегас. Над крупнейшим скоплением звезд также можно увидеть галактики меньших размеров NGC 7335, NGC 7336, NGC 7337, NGC 7338 и NGC 7340, которые дрейфуют над ней.
© Фото : Tommy Eliassen/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017Работа фотографа Tommy Eliassen "Голубой час" (The Blue Hour). На снимке удалось запечатлеть одновременно серп Луны, Марс и северное сияние, которые окрасили снежные горы Салтфьеллет в Норвегии в голубой цвет.Работа фотографа Tommy Eliassen The Blue Hour, вошедшая в шорт-лист Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
© Фото : Tommy Eliassen/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
Работа фотографа Tommy Eliassen "Голубой час" (The Blue Hour). На снимке удалось запечатлеть одновременно серп Луны, Марс и северное сияние, которые окрасили снежные горы Салтфьеллет в Норвегии в голубой цвет.
© Фото : Prisca Law/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017Работа фотографа Prisca Law "Суета и спокойствие" (Hustle and Peaceful). Снимок был сделан с самый высокой точки Гонконга. На кадре суета и шум города противопоставлены умиротворению спокойного звездного неба. Фотограф напоминает, что именно смог города мешает в полной мере любоваться потрясающим видом звезд.Работа фотографа Prisca Law Hustle and Peaceful, вошедшая в шорт-лист Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
© Фото : Prisca Law/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
Работа фотографа Prisca Law "Суета и спокойствие" (Hustle and Peaceful). Снимок был сделан с самый высокой точки Гонконга. На кадре суета и шум города противопоставлены умиротворению спокойного звездного неба. Фотограф напоминает, что именно смог города мешает в полной мере любоваться потрясающим видом звезд.
© Фото : Giorgia Hofer/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017Работа фотографа Giorgia Hofer "Суперлуние" (Super Moon). Снимок был сделан в самом сердце Доломитовых Альп в Италии в ночь на 14 ноября 2016 года. В эту ночь Луна была на 30% ярче и 14% больше, чем в другие полнолуния.Работа фотографа Giorgia Hofer Super Moon, вошедшая в шорт-лист Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
© Фото : Giorgia Hofer/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
Работа фотографа Giorgia Hofer "Суперлуние" (Super Moon). Снимок был сделан в самом сердце Доломитовых Альп в Италии в ночь на 14 ноября 2016 года. В эту ночь Луна была на 30% ярче и 14% больше, чем в другие полнолуния.
© Фото : Rob Bowes/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017Работа фотографа Rob Bowes "Падающая звезда и Юпитер". Снимок был сделан над скалами в графстве Дорсет на острове Портленд. Фотография является наложением двух кадров: неба и горной породы.Работа фотографа Rob Bowes Shooting Star and Jupiter, вошедшая в шорт-лист Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
© Фото : Rob Bowes/Insight Astronomy Photographer of the Year 2017
Работа фотографа Rob Bowes "Падающая звезда и Юпитер". Снимок был сделан над скалами в графстве Дорсет на острове Портленд. Фотография является наложением двух кадров: неба и горной породы.
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Солнце. Архивное фото
© Фото : NASA/SDO
NASA опубликовало кадры мощного взрыва на Солнце. ВИДЕО
"Прекрасную возможность увидеть солнечный протуберанец предоставляет в настоящий момент наша звезда. Почти по центру солнечного диска сейчас располагается одно из красивейших и наиболее крупных (около полумиллиона километров) за последние годы темное волокно, как раз и являющееся тем самым протуберанцем. Хотя солнечные протуберанцы обычно ассоциируются с выбросами вещества, не все знают, что стадия, когда протуберанец улетает от Солнца, является лишь финальным этапом его гораздо более длинной жизни", — отмечают астрономы.

Этой стадии предшествует длительный (иногда по нескольку недель) этап, когда холодное плотное вещество постепенно накапливается в короне Солнца пока, наконец, не достигает такой массы, что выходит из равновесия и выбрасывается в окружающее пространство.

"Вещество протуберанца представляет собой преимущественно "холодный" водород, температура которого (менее 10 тысяч градусов), хотя и является гигантской по земным меркам, почти в 100 раз уступает температуре окружающей короне (около 1 миллиона градусов). По этой причине протуберанец при взгляде сверху выглядит как темный объект (обычно имеющий форму волокна), яркость которого существенно меньше, чем яркость окружающего газа. Как такой холодный объект может существовать неделями в горячей солнечной короне и не нагреваться, является одной из загадок физики Солнца, решению которой посвящено значительное число исследований", — уточняют ученые.

Участники эксперимента по наземному моделированию полета к Луне SIRIUS-17
© РИА Новости / Максим Блинов
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Врата в дальний космос: как Россия и США готовятся вернуться на Луну
Протуберанцы относятся к тем немногим объектам на Солнце, которые можно увидеть прямо с Земли. Правда, в отличие от солнечных пятен, которые можно увидеть даже в самые простые приборы вроде бинокля (приняв, конечно, меры по ослаблению солнечного света), для наблюдения протуберанца потребуется астрономический фильтр, например, на оптическую линию излучения водорода H-Alpha. Тем не менее, такие возможности доступны значительному числу любителей астрономии.

Протуберанцы являются одной из причин космической погоды. Так как холодное вещество протуберанцев является "инородным" для солнечной короны, наша звезда в конечном счете всегда избавляется от него, выбрасывая в межпланетное пространство. Чем дольше "живет" протуберанец в короне, тем большую массу он накапливает и тем более крупным является последующий выброс.

Завораживающие снимки космоса
© Фото : Brad Goldpaint "Восхождение ангелов". Так назвал свою работу Брэд Голдпейнт (Brad Goldpaint). Фотограф поднялся на стратовулкан Рейнир в штате Вашингтон и запечатлел Млечный путь и яркий след метеора. Белые огни на склоне горы — это фонари альпинистов.Восхождение ангелов
© Фото : Brad Goldpaint
"Восхождение ангелов". Так назвал свою работу Брэд Голдпейнт (Brad Goldpaint). Фотограф поднялся на стратовулкан Рейнир в штате Вашингтон и запечатлел Млечный путь и яркий след метеора. Белые огни на склоне горы — это фонари альпинистов.
© Фото : Jan R. Olsen Северное сияние. Ян Олсен, Новегия.Полярное сияние
© Фото : Jan R. Olsen
Северное сияние. Ян Олсен, Новегия.
© Фото : Michael Jaeger Комета C/2014 Q2, открытая австралийским астрономом Терри Лавджоем. Майкл. Фото Майкла Егера, Австрия.Комета C/2014 Q2 (Лавджоя)
© Фото : Michael Jaeger
Комета C/2014 Q2, открытая австралийским астрономом Терри Лавджоем. Майкл. Фото Майкла Егера, Австрия.
© Фото : Julie Fletcher Затишье перед бурей. Джули Флетчер, Австралия, удалось запечатлеть Млечный путь во время грозы.Затишье перед бурей
© Фото : Julie Fletcher
Затишье перед бурей. Джули Флетчер, Австралия, удалось запечатлеть Млечный путь во время грозы.
© Фото : Stefano de Rosa Полнолуние в Альпах. Стефано де Роса (Италия). Снимок был сделан за несколько минут до восхода солнца.Полнолуние в Альпах
© Фото : Stefano de Rosa
Полнолуние в Альпах. Стефано де Роса (Италия). Снимок был сделан за несколько минут до восхода солнца.
© Фото : Terry Robison Туманность Эта Киля. Терри Робинсон (Канада). Яркие цвета, видимые на снимках этой туманности, обычно появляются только на фотографиях. Глаз человека не чувствителен к тусклым объектам, поэтому невооруженным глазом туманность Эта Киля видится белой.Туманность Эты Киля
© Фото : Terry Robison
Туманность Эта Киля. Терри Робинсон (Канада). Яркие цвета, видимые на снимках этой туманности, обычно появляются только на фотографиях. Глаз человека не чувствителен к тусклым объектам, поэтому невооруженным глазом туманность Эта Киля видится белой.
© Фото : László Francsics Сердце Лагуны. László Francsics (Венгрия). Туманность Лагуна находится на расстоянии 5200 световых лет, слабо различима невооружённым глазом в средних широтах Северного полушария. В бинокль Лагуна видна как четко очерченное овальное пятно с ядром, похожим на бледный звездный цветок.Область звездообразования M8, известнуя также как туманность Лагуна
© Фото : László Francsics
Сердце Лагуны. László Francsics (Венгрия). Туманность Лагуна находится на расстоянии 5200 световых лет, слабо различима невооружённым глазом в средних широтах Северного полушария. В бинокль Лагуна видна как четко очерченное овальное пятно с ядром, похожим на бледный звездный цветок.
© Фото : Patrick Gilliland Туманность Медуза в созвездии Близнецов. Патрик Гиллилэнд (Великобритания). Туманность названа по имени существа из древнегреческих мифов — Медузы Горгоны. Протяженность Туманности Медуза примерно четыре световых года. Несмотря на свои размеры, она крайне тусклая и очень трудна для наблюдения.Туманность Медуза в созвездии Близнецов
© Фото : Patrick Gilliland
Туманность Медуза в созвездии Близнецов. Патрик Гиллилэнд (Великобритания). Туманность названа по имени существа из древнегреческих мифов — Медузы Горгоны. Протяженность Туманности Медуза примерно четыре световых года. Несмотря на свои размеры, она крайне тусклая и очень трудна для наблюдения.
© Фото : Patrick Gilliland Туманность Ориона. Патрик Гиллилэнд (Великобритания). Туманность, которую можно видеть в полевой бинокль, входит в число известнейших объектов дальнего космоса.Туманность Ориона
© Фото : Patrick Gilliland
Туманность Ориона. Патрик Гиллилэнд (Великобритания). Туманность, которую можно видеть в полевой бинокль, входит в число известнейших объектов дальнего космоса.
© Фото : Marcella Giulia Pace Луна и гора Антелао. Марселла Джулия Пейс (Италия) постаралась снять спутник Земли так, что бы он казался снежным комом, катящимся по склону горы.Луна и Антелао
© Фото : Marcella Giulia Pace
Луна и гора Антелао. Марселла Джулия Пейс (Италия) постаралась снять спутник Земли так, что бы он казался снежным комом, катящимся по склону горы.
© Фото : Rune EngeboСеверное сияние, Норвегия.Motind
© Фото : Rune Engebo
Северное сияние, Норвегия.
© Фото : Juan Ignacio JiminezТуманность Розетка. Хуан Игнасио Хименес (Испания). Из-за обилия водорода туманность имеет красный оттенок на большинстве фотографий, но автор использовал узкополосные фильтры, что дало синие и оранжевые цвета.Туманность Розетка
© Фото : Juan Ignacio Jiminez
Туманность Розетка. Хуан Игнасио Хименес (Испания). Из-за обилия водорода туманность имеет красный оттенок на большинстве фотографий, но автор использовал узкополосные фильтры, что дало синие и оранжевые цвета.
© Фото : Gary PalmerСолнечный протуберанец - плотные конденсации относительно холодного (по сравнению с солнечной короной) вещества, которые поднимаются и удерживаются над поверхностью Солнца магнитным полем. Самый высокий протуберанец за всю историю наблюдений Солнца был замечен в июне 1946 года. Его высота составляла 1,7 млн км.Солнечный протуберанец
© Фото : Gary Palmer
Солнечный протуберанец - плотные конденсации относительно холодного (по сравнению с солнечной короной) вещества, которые поднимаются и удерживаются над поверхностью Солнца магнитным полем. Самый высокий протуберанец за всю историю наблюдений Солнца был замечен в июне 1946 года. Его высота составляла 1,7 млн км.
© Фото : Dan BarrСледы звезд над озером Грин (Калифорния). Фотография сделана с помощью большой выдержки.Звездные полосы над Зеленым озером
© Фото : Dan Barr
Следы звезд над озером Грин (Калифорния). Фотография сделана с помощью большой выдержки.
© Фото : Xiaohua ZhaoОтражение звездного неба в тонком слое воды, которой покрыт крупнейший в мире солончак - высохшее озеро на юге равнины Альтиплано в Боливии.Отраженное ночное небо
© Фото : Xiaohua Zhao
Отражение звездного неба в тонком слое воды, которой покрыт крупнейший в мире солончак - высохшее озеро на юге равнины Альтиплано в Боливии.
© Фото : O Chul KwonСеверное сияние редкого для этого явления красного цвета. Йеллоунайф, Канада.Край Авроры
© Фото : O Chul Kwon
Северное сияние редкого для этого явления красного цвета. Йеллоунайф, Канада.
© Фото : Adam BlockТуманность NGC 2359, также известная как Шлем Тора. Находится в созвездии Большого Пса в 15 000 световых лет от Солнца.Шлем Тора
© Фото : Adam Block
Туманность NGC 2359, также известная как Шлем Тора. Находится в созвездии Большого Пса в 15 000 световых лет от Солнца.
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На съемках фильма «Советы в космосе»
© РИА Новости
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Ученые рассказали, почему первой в космос полетела дворняжка Лайка
Наблюдаемый сейчас протуберанец относится к числу наиболее крупных за последние годы и располагается почти по центру солнечного диска напротив Земли. Если его отрыв произойдет в ближайшие дни, вещество, которое мы сейчас можем наблюдать лишь издалека, само придет на орбиту нашей планеты. Тем не менее, учитывая долгие времена жизни таких объектов, вероятность его отрыва именно сейчас относительно невелика и составляет около 10 %. Если это все-таки произойдет, то нас ждет одно из наиболее красивых зрелищ (отрыв протуберанца от Солнца) и, с большой вероятностью, 1-2 дня последующего ухудшения геомагнитной обстановки.

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Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

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