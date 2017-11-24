На Солнце появился протуберанец размером в полмиллиона километров

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Огромного размера протуберанец появился на Солнце, его можно наблюдать с Земли сквозь астрономический фильтр, говорится в сообщении Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.
Работа китайского фотографа Haitong Yu "Битва, которую мы проигрываем"(A Battle We Are Losing). На снимке, запечатлевшем Млечный Путь в небе над Национальной астрономической обсерваторией Китая, видно, как постоянно растущее загрязнение воздуха мешает работе оптических и радиообсерваторий, находящихся вблизи больших городов.
Работа фотографа Beate Behnke "Отражение" (Reflection). На снимке запечатлено отражение полярного сияния в волновой ряби на пляже Skagsanden, который находится на Лофотенских островах Норвегии.
Работа фотографа Avani Soares "Вращение Олимпа" (Brief Rotation of Mount Olympus). В серии фотографий Марса, сделанных между 1 июня и 3 июля 2016 года, гора Олимп (самый высокий вулкан Солнечной системы) запечатлена в трех разных положениях.
Работа фотографа Derek Burdeny "Прекрасный Тромсё" (Beautiful Tromso). На снимке — северное сияние в небе над гаванью норвежского города Тромсё.
Работа фотографа Paul Andrew "Восточный протуберанец" (Eastern Prominence). На снимке запечатлен протуберанец типа "живая изгородь", возникший на Солнце 29 августа 2016 года. Это образование на поверхности звезды называется так из-за того, что образуется из группировки небольших протуберанцев, напоминающей дикий колючий кустарник.
Работа фотографа Brandon Yoshizawa "Осенний Млечный Путь" (Fall Milk). На снимке — галактика Млечный Путь над цепью гор Сьерра-Невада в Калифорнии.
Работа фотографа Michael Wilkinson "Призрачное Солнце" (Ghostly Sun). Этот снимок Солнца сделан через фильтр Calcium-K. На негативе хорошо видна внешняя оболочка звезды — хромосфера — и яркие пятна на Солнце.
Работа фотографа Юлии Жуликовой "Корона северного сияния" (Auroral Crown). Автору удалось запечатлеть бирюзовые завитки полярного сияния над заснеженными деревьями, подсвеченными фонарями, на одной из улиц Мурманска.
Работа британского фотографа Chris Heapy "Шарплесс 249 и туманность Медуза" (Sh2-249 Jellyfish Nebula). На снимке, сделанном с помощью телескопа, можно рассмотреть планетарную туманность Медуза, которая находится в созвездии Близнецов. Свое название туманность получила из-за того, что волокна светящегося газа, из которых она состоит, напоминают змей, как волосы у мифологической Медузы Горгоны.
Работа фотографа Dani Caxete "МКС переходит на летнее время" (ISS Daylight Transit). На снимке можно увидеть Международную космическую станцию, сфотографированную на фоне Луны.
Работа британского фотографа Andrew Whyte "Потерянный час" (The Lost Hour) была сделана в Хэмпшире 26 марта, в день, когда граждане Великобритании переходили на летнее время. Длинные выдержки позволили показать вращение Земли вокруг своей оси в то время, как небо движется против часовой стрелки вокруг небесного Северного полюса.
Работа фотографа Derek Robson "Околоземный астероид 2003 YT1 (164121)". 31 октября 2016 года астероид 2003 YT1 приблизился к Земле на три миллиона километров. По словам фотографа, объект перемещался так быстро, что его движение было видно на экране.
Работа фотографа Maciej Zapior "Солнечные тропы над телескопом" (Solar Trails above the Telescope). На снимке запечатлены графики движения Солнца над Астрономическим институтом Чешской академии наук в течение полутора лет.
Работа фотографа Warren Keller "Эмиссионная туманность NGC 2023". Эта туманность находится в созвездии Орион на расстоянии 1467 световых лет от нашей планеты. Фотограф смог запечатлеть этот объект в диаметре четырех световых лет. Таким образом удалось выяснить, что это одна из крупнейших отражающих туманностей во Вселенной.
Работа фотографа Nicholas Roemmelt "Мисс Большая Медведица" (Mr. Big Dipper). На снимке — астроном, наблюдающий за звездным небом из входа в большую пещеру на леднике Энгадин, который находится в швейцарском кантоне Граубюнден. Фото сделано наложением кадра звездного неба на передний план ледника.
Работа фотографа Bernard Miller "NGC 7331 — спиральная галактика в созвездии Пегас" (NGC 7331 — The Deer Lick Group). Галактика NGC 7331 находится примерно в 40 миллионах световых лет от Земли, в созвездии Пегас. Над крупнейшим скоплением звезд также можно увидеть галактики меньших размеров NGC 7335, NGC 7336, NGC 7337, NGC 7338 и NGC 7340, которые дрейфуют над ней.
Работа фотографа Tommy Eliassen "Голубой час" (The Blue Hour). На снимке удалось запечатлеть одновременно серп Луны, Марс и северное сияние, которые окрасили снежные горы Салтфьеллет в Норвегии в голубой цвет.
Работа фотографа Prisca Law "Суета и спокойствие" (Hustle and Peaceful). Снимок был сделан с самый высокой точки Гонконга. На кадре суета и шум города противопоставлены умиротворению спокойного звездного неба. Фотограф напоминает, что именно смог города мешает в полной мере любоваться потрясающим видом звезд.
Работа фотографа Giorgia Hofer "Суперлуние" (Super Moon). Снимок был сделан в самом сердце Доломитовых Альп в Италии в ночь на 14 ноября 2016 года. В эту ночь Луна была на 30% ярче и 14% больше, чем в другие полнолуния.
Работа фотографа Rob Bowes "Падающая звезда и Юпитер". Снимок был сделан над скалами в графстве Дорсет на острове Портленд. Фотография является наложением двух кадров: неба и горной породы.
"Прекрасную возможность увидеть солнечный протуберанец предоставляет в настоящий момент наша звезда. Почти по центру солнечного диска сейчас располагается одно из красивейших и наиболее крупных (около полумиллиона километров) за последние годы темное волокно, как раз и являющееся тем самым протуберанцем. Хотя солнечные протуберанцы обычно ассоциируются с выбросами вещества, не все знают, что стадия, когда протуберанец улетает от Солнца, является лишь финальным этапом его гораздо более длинной жизни", — отмечают астрономы.
Этой стадии предшествует длительный (иногда по нескольку недель) этап, когда холодное плотное вещество постепенно накапливается в короне Солнца пока, наконец, не достигает такой массы, что выходит из равновесия и выбрасывается в окружающее пространство.
"Вещество протуберанца представляет собой преимущественно "холодный" водород, температура которого (менее 10 тысяч градусов), хотя и является гигантской по земным меркам, почти в 100 раз уступает температуре окружающей короне (около 1 миллиона градусов). По этой причине протуберанец при взгляде сверху выглядит как темный объект (обычно имеющий форму волокна), яркость которого существенно меньше, чем яркость окружающего газа. Как такой холодный объект может существовать неделями в горячей солнечной короне и не нагреваться, является одной из загадок физики Солнца, решению которой посвящено значительное число исследований", — уточняют ученые.
Протуберанцы относятся к тем немногим объектам на Солнце, которые можно увидеть прямо с Земли. Правда, в отличие от солнечных пятен, которые можно увидеть даже в самые простые приборы вроде бинокля (приняв, конечно, меры по ослаблению солнечного света), для наблюдения протуберанца потребуется астрономический фильтр, например, на оптическую линию излучения водорода H-Alpha. Тем не менее, такие возможности доступны значительному числу любителей астрономии.
Протуберанцы являются одной из причин космической погоды. Так как холодное вещество протуберанцев является "инородным" для солнечной короны, наша звезда в конечном счете всегда избавляется от него, выбрасывая в межпланетное пространство. Чем дольше "живет" протуберанец в короне, тем большую массу он накапливает и тем более крупным является последующий выброс.
"Восхождение ангелов". Так назвал свою работу Брэд Голдпейнт (Brad Goldpaint). Фотограф поднялся на стратовулкан Рейнир в штате Вашингтон и запечатлел Млечный путь и яркий след метеора. Белые огни на склоне горы — это фонари альпинистов.
Северное сияние. Ян Олсен, Новегия.
Комета C/2014 Q2, открытая австралийским астрономом Терри Лавджоем. Майкл. Фото Майкла Егера, Австрия.
Затишье перед бурей. Джули Флетчер, Австралия, удалось запечатлеть Млечный путь во время грозы.
Полнолуние в Альпах. Стефано де Роса (Италия). Снимок был сделан за несколько минут до восхода солнца.
Туманность Эта Киля. Терри Робинсон (Канада). Яркие цвета, видимые на снимках этой туманности, обычно появляются только на фотографиях. Глаз человека не чувствителен к тусклым объектам, поэтому невооруженным глазом туманность Эта Киля видится белой.
Сердце Лагуны. László Francsics (Венгрия). Туманность Лагуна находится на расстоянии 5200 световых лет, слабо различима невооружённым глазом в средних широтах Северного полушария. В бинокль Лагуна видна как четко очерченное овальное пятно с ядром, похожим на бледный звездный цветок.
Туманность Медуза в созвездии Близнецов. Патрик Гиллилэнд (Великобритания). Туманность названа по имени существа из древнегреческих мифов — Медузы Горгоны. Протяженность Туманности Медуза примерно четыре световых года. Несмотря на свои размеры, она крайне тусклая и очень трудна для наблюдения.
Туманность Ориона. Патрик Гиллилэнд (Великобритания). Туманность, которую можно видеть в полевой бинокль, входит в число известнейших объектов дальнего космоса.
Луна и гора Антелао. Марселла Джулия Пейс (Италия) постаралась снять спутник Земли так, что бы он казался снежным комом, катящимся по склону горы.
Северное сияние, Норвегия.
Туманность Розетка. Хуан Игнасио Хименес (Испания). Из-за обилия водорода туманность имеет красный оттенок на большинстве фотографий, но автор использовал узкополосные фильтры, что дало синие и оранжевые цвета.
Солнечный протуберанец - плотные конденсации относительно холодного (по сравнению с солнечной короной) вещества, которые поднимаются и удерживаются над поверхностью Солнца магнитным полем. Самый высокий протуберанец за всю историю наблюдений Солнца был замечен в июне 1946 года. Его высота составляла 1,7 млн км.
Следы звезд над озером Грин (Калифорния). Фотография сделана с помощью большой выдержки.
Отражение звездного неба в тонком слое воды, которой покрыт крупнейший в мире солончак - высохшее озеро на юге равнины Альтиплано в Боливии.
Северное сияние редкого для этого явления красного цвета. Йеллоунайф, Канада.
Туманность NGC 2359, также известная как Шлем Тора. Находится в созвездии Большого Пса в 15 000 световых лет от Солнца.
Наблюдаемый сейчас протуберанец относится к числу наиболее крупных за последние годы и располагается почти по центру солнечного диска напротив Земли. Если его отрыв произойдет в ближайшие дни, вещество, которое мы сейчас можем наблюдать лишь издалека, само придет на орбиту нашей планеты. Тем не менее, учитывая долгие времена жизни таких объектов, вероятность его отрыва именно сейчас относительно невелика и составляет около 10 %. Если это все-таки произойдет, то нас ждет одно из наиболее красивых зрелищ (отрыв протуберанца от Солнца) и, с большой вероятностью, 1-2 дня последующего ухудшения геомагнитной обстановки.