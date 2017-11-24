На Солнце появился протуберанец размером в полмиллиона километров

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Огромного размера протуберанец появился на Солнце, его можно наблюдать с Земли сквозь астрономический фильтр, говорится в сообщении Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

"Прекрасную возможность увидеть солнечный протуберанец предоставляет в настоящий момент наша звезда. Почти по центру солнечного диска сейчас располагается одно из красивейших и наиболее крупных (около полумиллиона километров) за последние годы темное волокно, как раз и являющееся тем самым протуберанцем. Хотя солнечные протуберанцы обычно ассоциируются с выбросами вещества, не все знают, что стадия, когда протуберанец улетает от Солнца, является лишь финальным этапом его гораздо более длинной жизни", — отмечают астрономы.

Этой стадии предшествует длительный (иногда по нескольку недель) этап, когда холодное плотное вещество постепенно накапливается в короне Солнца пока, наконец, не достигает такой массы, что выходит из равновесия и выбрасывается в окружающее пространство.

"Вещество протуберанца представляет собой преимущественно "холодный" водород, температура которого (менее 10 тысяч градусов), хотя и является гигантской по земным меркам, почти в 100 раз уступает температуре окружающей короне (около 1 миллиона градусов). По этой причине протуберанец при взгляде сверху выглядит как темный объект (обычно имеющий форму волокна), яркость которого существенно меньше, чем яркость окружающего газа. Как такой холодный объект может существовать неделями в горячей солнечной короне и не нагреваться, является одной из загадок физики Солнца, решению которой посвящено значительное число исследований", — уточняют ученые.

Протуберанцы относятся к тем немногим объектам на Солнце, которые можно увидеть прямо с Земли. Правда, в отличие от солнечных пятен, которые можно увидеть даже в самые простые приборы вроде бинокля (приняв, конечно, меры по ослаблению солнечного света), для наблюдения протуберанца потребуется астрономический фильтр, например, на оптическую линию излучения водорода H-Alpha. Тем не менее, такие возможности доступны значительному числу любителей астрономии.

Протуберанцы являются одной из причин космической погоды. Так как холодное вещество протуберанцев является "инородным" для солнечной короны, наша звезда в конечном счете всегда избавляется от него, выбрасывая в межпланетное пространство. Чем дольше "живет" протуберанец в короне, тем большую массу он накапливает и тем более крупным является последующий выброс.

Завораживающие снимки космоса © Фото : Brad Goldpaint "Восхождение ангелов". Так назвал свою работу Брэд Голдпейнт (Brad Goldpaint). Фотограф поднялся на стратовулкан Рейнир в штате Вашингтон и запечатлел Млечный путь и яркий след метеора. Белые огни на склоне горы — это фонари альпинистов. © Фото : Brad Goldpaint "Восхождение ангелов". Так назвал свою работу Брэд Голдпейнт (Brad Goldpaint). Фотограф поднялся на стратовулкан Рейнир в штате Вашингтон и запечатлел Млечный путь и яркий след метеора. Белые огни на склоне горы — это фонари альпинистов. © Фото : Jan R. Olsen Северное сияние. Ян Олсен, Новегия. © Фото : Jan R. Olsen Северное сияние. Ян Олсен, Новегия. © Фото : Michael Jaeger Комета C/2014 Q2, открытая австралийским астрономом Терри Лавджоем. Майкл. Фото Майкла Егера, Австрия. © Фото : Michael Jaeger Комета C/2014 Q2, открытая австралийским астрономом Терри Лавджоем. Майкл. Фото Майкла Егера, Австрия. © Фото : Julie Fletcher Затишье перед бурей. Джули Флетчер, Австралия, удалось запечатлеть Млечный путь во время грозы. © Фото : Julie Fletcher Затишье перед бурей. Джули Флетчер, Австралия, удалось запечатлеть Млечный путь во время грозы. © Фото : Stefano de Rosa Полнолуние в Альпах. Стефано де Роса (Италия). Снимок был сделан за несколько минут до восхода солнца. © Фото : Stefano de Rosa Полнолуние в Альпах. Стефано де Роса (Италия). Снимок был сделан за несколько минут до восхода солнца. © Фото : Terry Robison Туманность Эта Киля. Терри Робинсон (Канада). Яркие цвета, видимые на снимках этой туманности, обычно появляются только на фотографиях. Глаз человека не чувствителен к тусклым объектам, поэтому невооруженным глазом туманность Эта Киля видится белой. © Фото : Terry Robison Туманность Эта Киля. Терри Робинсон (Канада). Яркие цвета, видимые на снимках этой туманности, обычно появляются только на фотографиях. Глаз человека не чувствителен к тусклым объектам, поэтому невооруженным глазом туманность Эта Киля видится белой. © Фото : László Francsics Сердце Лагуны. László Francsics (Венгрия). Туманность Лагуна находится на расстоянии 5200 световых лет, слабо различима невооружённым глазом в средних широтах Северного полушария. В бинокль Лагуна видна как четко очерченное овальное пятно с ядром, похожим на бледный звездный цветок. © Фото : László Francsics Сердце Лагуны. László Francsics (Венгрия). Туманность Лагуна находится на расстоянии 5200 световых лет, слабо различима невооружённым глазом в средних широтах Северного полушария. В бинокль Лагуна видна как четко очерченное овальное пятно с ядром, похожим на бледный звездный цветок. © Фото : Patrick Gilliland Туманность Медуза в созвездии Близнецов. Патрик Гиллилэнд (Великобритания). Туманность названа по имени существа из древнегреческих мифов — Медузы Горгоны. Протяженность Туманности Медуза примерно четыре световых года. Несмотря на свои размеры, она крайне тусклая и очень трудна для наблюдения. © Фото : Patrick Gilliland Туманность Медуза в созвездии Близнецов. Патрик Гиллилэнд (Великобритания). Туманность названа по имени существа из древнегреческих мифов — Медузы Горгоны. Протяженность Туманности Медуза примерно четыре световых года. Несмотря на свои размеры, она крайне тусклая и очень трудна для наблюдения. © Фото : Patrick Gilliland Туманность Ориона. Патрик Гиллилэнд (Великобритания). Туманность, которую можно видеть в полевой бинокль, входит в число известнейших объектов дальнего космоса. © Фото : Patrick Gilliland Туманность Ориона. Патрик Гиллилэнд (Великобритания). Туманность, которую можно видеть в полевой бинокль, входит в число известнейших объектов дальнего космоса. © Фото : Marcella Giulia Pace Луна и гора Антелао. Марселла Джулия Пейс (Италия) постаралась снять спутник Земли так, что бы он казался снежным комом, катящимся по склону горы. © Фото : Marcella Giulia Pace Луна и гора Антелао. Марселла Джулия Пейс (Италия) постаралась снять спутник Земли так, что бы он казался снежным комом, катящимся по склону горы. © Фото : Rune Engebo Северное сияние, Норвегия. © Фото : Rune Engebo Северное сияние, Норвегия. © Фото : Juan Ignacio Jiminez Туманность Розетка. Хуан Игнасио Хименес (Испания). Из-за обилия водорода туманность имеет красный оттенок на большинстве фотографий, но автор использовал узкополосные фильтры, что дало синие и оранжевые цвета. © Фото : Juan Ignacio Jiminez Туманность Розетка. Хуан Игнасио Хименес (Испания). Из-за обилия водорода туманность имеет красный оттенок на большинстве фотографий, но автор использовал узкополосные фильтры, что дало синие и оранжевые цвета. © Фото : Gary Palmer Солнечный протуберанец - плотные конденсации относительно холодного (по сравнению с солнечной короной) вещества, которые поднимаются и удерживаются над поверхностью Солнца магнитным полем. Самый высокий протуберанец за всю историю наблюдений Солнца был замечен в июне 1946 года. Его высота составляла 1,7 млн км. © Фото : Gary Palmer Солнечный протуберанец - плотные конденсации относительно холодного (по сравнению с солнечной короной) вещества, которые поднимаются и удерживаются над поверхностью Солнца магнитным полем. Самый высокий протуберанец за всю историю наблюдений Солнца был замечен в июне 1946 года. Его высота составляла 1,7 млн км. © Фото : Dan Barr Следы звезд над озером Грин (Калифорния). Фотография сделана с помощью большой выдержки. © Фото : Dan Barr Следы звезд над озером Грин (Калифорния). Фотография сделана с помощью большой выдержки. © Фото : Xiaohua Zhao Отражение звездного неба в тонком слое воды, которой покрыт крупнейший в мире солончак - высохшее озеро на юге равнины Альтиплано в Боливии. © Фото : Xiaohua Zhao Отражение звездного неба в тонком слое воды, которой покрыт крупнейший в мире солончак - высохшее озеро на юге равнины Альтиплано в Боливии. © Фото : O Chul Kwon Северное сияние редкого для этого явления красного цвета. Йеллоунайф, Канада. © Фото : O Chul Kwon Северное сияние редкого для этого явления красного цвета. Йеллоунайф, Канада. © Фото : Adam Block Туманность NGC 2359, также известная как Шлем Тора. Находится в созвездии Большого Пса в 15 000 световых лет от Солнца. © Фото : Adam Block Туманность NGC 2359, также известная как Шлем Тора. Находится в созвездии Большого Пса в 15 000 световых лет от Солнца. /

Наблюдаемый сейчас протуберанец относится к числу наиболее крупных за последние годы и располагается почти по центру солнечного диска напротив Земли. Если его отрыв произойдет в ближайшие дни, вещество, которое мы сейчас можем наблюдать лишь издалека, само придет на орбиту нашей планеты. Тем не менее, учитывая долгие времена жизни таких объектов, вероятность его отрыва именно сейчас относительно невелика и составляет около 10 %. Если это все-таки произойдет, то нас ждет одно из наиболее красивых зрелищ (отрыв протуберанца от Солнца) и, с большой вероятностью, 1-2 дня последующего ухудшения геомагнитной обстановки.