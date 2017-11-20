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РИА Наука
РИА Наука

Синие киты оказались "правшами", заявляют ученые

20:0020.11.2017
(обновлено: 23:21 20.11.2017)
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© Fotolia / JamesteohartКитКит
© Fotolia / Jamesteohart

МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Необычные наблюдения за поведением синих китов показали, что эти морские гиганты являются "правшами" практически во всех ситуациях, кроме как во время охоты на планктон на мелководьях, говорится в статье, опубликованной в журнале Current Biology.

Рыже-серый валлаби и его детеныш
© Фото : Андрей Гилев, National Geographic Society
Практически все кенгуру оказались левшами, выяснили ученые
"Мы предполагаем, что эта странная "леворукость" китов связана с тем, что поворот влево помогает им смотреть правым глазом на криль или других рачков, которых они пытаются поймать, всплывая с глубины и делая "бочку". Если бы они повернули направо, то тогда они бы перестали видеть рачков, что снизило бы вероятность поимки добычи", — рассказывает Ари Фридлендер (Ari Friedlaender) из университета Калифорнии в Санта-Крузе (США).

Сегодня многие обыватели и ученые считают, что левое и правое полушарие мозга приспособлены для решения разных задач – его правая половинка отвечает за "математику" и логическое мышление, а левая – за устную, письменную речь и творческие способности.

Помимо разделения функций, полушария так же отличаются в степени своего влияния на работу всего мозга и организма в целом. Внешним проявлением этого доминирования одной из половинок мозга является праворукость и леворукость – в первом случае "главным" является левое полушарие, во втором — правое. Аналогичным образом, правши больше доверяют своему правому глазу, а левши — левому.

Раньше развитие право- и леворукости считалось антропологами одним из ключевых признаков человека и знаком освоения им речи и других сложных умений, уникальных для нашего вида. С другой стороны, в последние годы ученые начали говорить о том, что некоторые другие виды млекопитающих – к примеру, кенгуру и шимпанзе, тоже используют преимущественно одну руку для добычи пищи или решения других задач, что породило новые споры об эволюционном значении этой особенности человека.

Девушка рисует левой рукой
© Fotolia / vesnafoto
Ученые раскрыли связь между леворукостью и формой лица

Фридлендер и его коллеги выяснили, что синие киты (Balaenoptera musculus) в этом отношении очень похожи на человека – у них тоже существует своеобразная форма леворукости и праворукости, и фактически все из них является "правшами".

Ученые пришли к такому выводу, наблюдая за поведением и охотой шести дюжин синих китов, живущих в северной Атлантике, к спинам которых они прикрепили набор камер и гироскопов, позволявших океанологам следить за перемещениями этих морских гигантов в их естественной среде обитания.

Эти наблюдения показали, что фактически все киты предпочитают вращаться и поворачивать направо во время движения по морю и охоты на криль и другой зоопланктон, что выдает в них "правшей". С другой стороны, эти же самые животные, даже самые "праворукие" из них, внезапно становились "левшами" во время одного специфического маневра, связанного с охотой на небольшие скопления рачков на мелководьях и у поверхности воды.

Когда кит видит подобное "облако" зоопланктона, он совершает нырок на достаточно большую глубину и начинает всплывать резко вверх, "нацеливаясь" на скопление криля. Во время этого маневра животное поворачивается на левый бок и затем переворачивается на спину, совершая круговое движение, похожее на авиационную "бочку", пытаясь захватить максимальное число рачков.

Девушка разговаривает по телефону
© Fotolia / bst2012
Левши прикладывают телефон к левому уху даже если им неудобно - ученые

Как полагают ученые, временное превращение в "левшу" помогает китам экономить энергию во время охоты на подобные скопления криля и поедать почти весь зоопланктон в один присест, уменьшая вероятность того, что животное "промахнется" во время всплытия.

Столь избирательные формы леворукости и праворукости, по словам Фридлендера, раньше никогда не открывали среди млекопитающих и киты пока являются их уникальными носителями. Их изучение, как надеются океанологи, поможет понять, как возник сам феномен доминирующих полушарий и почему некоторые животные, такие как кенгуру, являются "левшами", а не правшами, как люди, обезьяны и киты.

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