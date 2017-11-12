С космодрома в США стартовала ракета Antares с грузовым кораблем для МКС

ВАШИНГТОН, 12 ноя – РИА Новости. Ракета-носитель Antares стартовала с космодрома в США с грузовым кораблем Cygnus, доставляющим груз на Международную космическую станцию, трансляцию запуска ведет НАСА.

Старт ракеты с грузовым кораблем был дан в 15:20 мск с космодрома Валлопс в Виргинии.

Cygnus должен доставить на МКС более 3,3 тонн груза, в том числе материалы для научных экспериментов на орбите.

​Стыковка беспилотного грузового корабля, получившего имя американского астронавта Юджина Сернана, с МКС запланирована на утро 14 ноября. Аппарат будет оставаться пристыкованным к американскому модулю Юнити до 4 декабря. Планируется, что аппарат по завершении миссии заберет с орбиты отработанные материалы и перед тем, как сгореть в верхних слоях атмосферы Земли, запустит несколько кубсатов.

Для Cygnus это восьмая грузовая миссия к МКС по контракту с НАСА.