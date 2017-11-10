Ученые раскрыли родину всех современных эпидемий холеры

МОСКВА, 10 ноя – РИА Новости. Все современные эпидемии холеры в Африке и Америке вызывались одним и тем же штаммом холерного вибриона, родиной которого является юго-восточная Азия, говорится в статьях, опубликованных в журнале Science.

"Это открытие показывает, что на территории Африки и Америки нет локальных резервуаров этих штаммов микробов. Это говорит о том, что потенциальные очаги холеры в этих частях света можно полностью ликвидировать. Все это несказанно радует меня, и указывает на то, что ВОЗ сможет уменьшить число смертей от холеры на 90% к 2030 году", — заявил Доминик Легрос (Dominique Legros), ведущий эксперт по холере в ВОЗ.

У бактерии Vibrio cholerae есть две разновидности: "классическая", которая была причиной эпидемий 19 века, и "современная", получившая название Эль-Тор. Она и вызывает большую часть эпидемий с 1960-х годов. Новый штамм холеры был впервые найден в городе Эль-Тор (Египет) в 1905 году. Сегодня от холеры, по оценкам ВОЗ, умирает примерно 120 тысяч человек.

Причины, по которым Эль-Тор сменил классическую разновидность холеры, до сих пор остаются неизвестными, и ученые уже несколько лет пытаются найти ответ на этот вопрос, изучая "воскрешенную" ДНК средневекового холерного вибриона. Вдобавок, сама родина Эль-Тора остается неизвестной для ученых, как и то, как распространяется этот микроб.

Николас Томсон (Nicholas Thomson), генетик из Института Сангера (Великобритания), и его коллеги нашли ответ на эту историческую загадку, на протяжении нескольких десятилетий собирая и анализируя ДНК холерных вибрионов, вызывавших крупные эпидемии на территории Латинской Америки и Африки в последние 50 лет.

В общей сложности ученым удалось собрать семь сотен образцов микробов, размножить их и полностью расшифровать их ДНК. Геномы этих бактерий ученые сравнили с образцами генетического кода других штаммов Vibrio cholerae, заражавших человека, но не вызывавших эпидемии в Европе, Азии и других уголках мира.

Как оказалось, две крупных эпидемии холеры в Латинской Америке, возникшие в 1991 и 2010 годах, а также 11 вспышек этой болезни в Африке были вызваны одним и тем же штаммом микроба, родиной которого является берега Бенгальского залива и другие регионы Южной и Юго-Восточной Азии.

По словам Томсона, все эти эпидемии были напрямую "завезены" из Азии, так как их геном был фактически идентичен тому, как были устроены гены их азиатских родственников. Если бы холерный вибрион жил на территории Африки или Америки долгое время, то тогда бы в его ДНК неизбежно появились новые мутации, отличающие его представителей от их азиатских предков, но ничего подобного ученые не зафиксировали.

Подобное открытие, как отмечают генетики, будет интересно не только историкам и ученым, но и медикам – полностью "импортный" характер эпидемий холеры позволяет отслеживать их источники и активно бороться с ними, раскрывая цепочки распространения этих микробов по миру по наличию мелких мутаций в ДНК бактерии.

К примеру, анализ геномов микробов, вызвавших эпидемии холеры в Центральной Африке в начале 1970 годов, показал, что эти бактерии были завезены туда через Индию, Советский союз и страны Аравийского полуострова. Дальнейший анализ "путешествий" холеры, как надеются ученые, поможет перекрыть основные пути миграций ее переносчиков и спасти жизни десятков тысяч людей, умирающих каждый год от этой болезни в беднейших странах мира.