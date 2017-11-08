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РИА Наука
РИА Наука

В МГУ рассказали о проекте, который позволил вузу войти в рейтинг THE

19:2608.11.2017
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкЗдание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в Москве. Архивное фотоЗдание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Московский университет им. Ломоносова обязан своими успехами в предметном рейтинге Times Higher Education по специальностям "Науки о жизни" мегапроекту "Ноев ковчег", благодаря которому вуз опубликовал множество работ и создал новые лаборатории, считает ректор учебного заведения Виктор Садовничий.

Главное здание Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова
© РИА Новости / Максим Блинов
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МГУ вошел в рейтинг лучших вузов THE по гуманитарным наукам

Ранее сообщалось, что МГУ им. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет и Казанский федеральный университет вошли в предметный рейтинг Times Higher Education по направлению "Науки о жизни". Согласно исследованию, в предметном рейтинге "Науки о жизни" Московский университет им. М.В. Ломоносова расположился в группе 101-125. Кроме того, в публикуемую часть предметного рейтинга "Науки о медицине и здоровье", в которую до 2017 года не входил ни один российский университет, вошли два отечественных вуза: МГУ – позиция в группе 201-250; СПГУ – 401-500.

"Московский университет в очередной раз признали лучшим образовательным центром России по "Наукам о жизни" и, конечно, мы обязаны этому достижениям мегапроекту "Ноев Ковчег", — приводит слова Садовничего пресс-служба вуза.

По словам ректора, мегапроект "Ноев Ковчег" объединяет 10 факультетов, занимающихся науками о жизни. За последние два года участники проекта организовали более 100 экспедиций, описали более 200 новых видов живых организмов и опубликовали более 700 работ в рецензируемых научных журналах. Кроме того, благодаря проекту в МГУ создали новые лаборатории, оснащённые передовым оборудованием.

Микрофон в аудитории. Архивное фото
© Fotolia / Sergey Nivens
Три российский вуза вошли в рейтинг THE по направлению "Науки о жизни"

"Мы также впервые вошли в рейтинг по медицине, которая в МГУ возродилась лишь 25 лет назад, а сейчас наши Факультет фундаментальной медицины и Медицинский научно-образовательный центр занимаются широчайшим спектром самых актуальных проблем: изучают молекулярные механизмы регенерации клеток, причины нейродегенерации в ЦНС при болезни Альцгеймера, а также разрабатывают системы персонализированной медицины", — отметил ректор МГУ Виктор Садовничий.

По его словам, современное медицинское оборудование, установленное в медцентре вуза, в профессиональных руках врачей МГУ уже в ближайшем будущем позволит университету занять передовые мировые позиции в развитии таких медицинских подходов, как наномедицинские и клеточные технологии, создание лекарств последнего поколения, магнитно-резонансная и протонно-эмиссионная томографии, ургентная и восстановительная телемедицины.

Проект "Ноев ковчег" предполагает создание депозитария — банка данных всего живого на Земле, включающего в себя все виды, когда-либо существовавшие на планете. Ранее Садовничий сообщил, что на первом этапе на этот проект выделен 1 миллиард рублей. Над проектом совместно трудятся 10 факультетов, а их деятельность разбита на 5 направлений: "Животные", "Растения", "Микроорганизмы и грибы", "Биоматериал человека" и "Биологическая информация".

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