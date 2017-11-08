Ученые нашли в Англии останки древнейших "прямых" предков человека

Так художник представил себе древнейших млекопитающих, живших на территории Англии 145 миллионов лет назад

Так художник представил себе древнейших млекопитающих, живших на территории Англии 145 миллионов лет назад

МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Палеонтологи нашли на юге Англии останки небольшого крысоподобного существа, которое жило на Земле примерно 145 миллионов лет назад, в эпоху динозавров, и является сегодня самым древним родичем человека, говорится в статье, опубликованной в журнале Acta Palaeontologica Polonica.

"Мой аспирант, Грант Смит, изучал образцы пород начала мелового периода, собранные на побережье графства Дорсет, надеясь найти в них что-то интересное. Достаточно неожиданно ему удалось найти не одну, а сразу две окаменелости, пару крайне удивительных зубов, которые никогда раньше не встречались в породах этого возраста. Когда я посмотрел на них, у меня упала челюсть", — заявил Стив Свитмэн (Steve Sweetman) из университета Портсмута (Великобритания).

Как рассказывают ученые, предполагаемые предки человека и шимпанзе, наших ближайших родичей сегодня, разделились примерно 8-9 миллионов лет назад. Первые представители рода Homo, как сегодня считают палеонтологи, возникли около 3 миллионов лет назад в Восточной или Южной Африке, однако останки их древнейших родичей – сахелянтропов и орроринов – были найдены гораздо севернее, на территории Чада и Кении.

Еще более древние останки примитивных приматов, живших на Земле примерно 15-30 миллионов лет назад, находят исключительно на территории Азии и Европы, что заставляет многих ученых считать, что наши древнейшие прямые предки могли появиться не в Африке, а на территории других континентов.

Свитмэн и его коллеги нашли первые свидетельства того, что древнейшие прямые предки человека действительно жили на территории будущей Европы и Азии, изучая образцы пород, которые сформировались на знаменитом Юрском побережье примерно 145 миллионов лет назад. В начале мелового периода Европы не существовало — она находилась на дне моря Тетис и представляла собой набор островов, отделенных друг от друга мелководными проливами и морями.

Окаменелости, которые нашли Свитмэн и Смит на берегу сегодняшнего моря, как вспоминает ученый, сразу напомнили ему зубы современных млекопитающих и их примитивных родичей, живших в конце мелового периода, а не древнейших теплокровных существ, многобугорчатых млекопитающих, бесследно вымерших вместе с динозаврами, чей расцвет как раз приходится на начало мела.

Это делает их обладателей древнейшими "прямыми" родичами человека, о существовании которых мы знаем сегодня. Помимо них, на эту роль претендуют так же два вида животных, чьи останки были найдены в Китае – Eomaia scansoria и Juramaia sinensis, однако недавно палеонтологи, как отмечает Свитмэн, усомнились в том, что они являются родичами современных млекопитающих.

Как и большинство млекопитающих той эпохи, первая из находок Свитмэна и Смита, получившая имя Durlstotherium newmani, "млекопитающее из залива Дарлстоун", обладала небольшими размерами и питалась насекомыми, выползая из укрытий лишь ночью. Второй зуб, как предполагают ученые, принадлежал близкому родичу этого существа, которое было названо Durlstodon ensomi.

"Эти зубы были необычно "продвинутыми" для своего времени – они могли разрезать пищу на кусочки, пронзать и дробить ее. Высокая степень их износа говорит о том, что их обладатель дожил до почтенного возраста. Это, скорее всего, было сделать не так то просто, учитывая, что соседями этих существ были хищные динозавры", — заключает ученый.