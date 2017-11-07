ВАШИНГТОН, 7 ноя – РИА Новости. Запуск новейшего метеорологического зонда для Национального управления океанических и атмосферных исследований США откладывается из-за проблем с батареей электропитания ракеты-носителя Delta II, сообщила оператор запуска компания United Launch Alliance (ULA).

Старт ракеты-носителя с новейшим спутником Joint Polar Satellite System-1 (JPSS-1), с космодрома Вандерберг (Калифорния) был запланирован на 10 ноября.

Согласно поступившему РИА Новости заявлению ULA, запуск состоится не раньше 14 ноября. "Задержка позволит специалистам заменить аккумулятор ускорителя на Delta II", — говорится в заявлении компании.

JPSS-1 — первый в создающемся созвездии из четырех метеорологических спутников, которые будут двигаться по полярной орбите Земли. Аппарат будет пересекать экватор 14 раз в сутки, предоставляя специалистам информацию обо всей Земной поверхности дважды в день. В НАСА отмечают, что "это позволит повысить точность прогнозов погоды от трех до семи дней".