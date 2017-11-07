ВАШИНГТОН, 7 ноя – РИА Новости. Запуск новейшего метеорологического зонда для Национального управления океанических и атмосферных исследований США откладывается из-за проблем с батареей электропитания ракеты-носителя Delta II, сообщила оператор запуска компания United Launch Alliance (ULA).
Согласно поступившему РИА Новости заявлению ULA, запуск состоится не раньше 14 ноября. "Задержка позволит специалистам заменить аккумулятор ускорителя на Delta II", — говорится в заявлении компании.
JPSS-1 — первый в создающемся созвездии из четырех метеорологических спутников, которые будут двигаться по полярной орбите Земли. Аппарат будет пересекать экватор 14 раз в сутки, предоставляя специалистам информацию обо всей Земной поверхности дважды в день. В НАСА отмечают, что "это позволит повысить точность прогнозов погоды от трех до семи дней".