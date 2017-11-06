Президент Армении обсудил развитие науки с российским академиком

ЕРЕВАН, 6 окт – РИА Новости. Президент Армении Серж Саргсян обсудил в понедельник вопросы развития науки в стране с известными учеными-физиками, иностранными членами Национальной академии наук Юрием Оганесяном и Ани Апрамян, сообщили в пресс-службе главы государства.

Ученые прибыли в Армению для участия в проходящей в Ереване 6-8 ноября всеармянской научной конференции и обсуждения вопросов, связанных со стратегией Национальной научной лаборатории имени Алиханяна (ННЛА), пояснили в пресс-службе.

"Приветствуя известных ученых, президент высоко оценил их готовность помочь развитию науки в Армении, особенно в области физики и математики, а также образованию молодых ученых. Саргсян высоко оценил также их вклад в дело развития Национального онкологического центра и фонда "Национальная научная лаборатория имени А. И. Алиханяна (Ереванский институт физики)" в контексте формирования на территории ННЛА производства изотопов и центра диагностики", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, президент подчеркнул, что государство будет и впредь уделять внимание этой программе и оказывать помощь в ее реализации.

Научный руководитель Лаборатории ядерных реакций имени Флерова российский академик Юрий Оганесян, чьим именем назван новых химический элемент "оганесон", ранее был назначен председателем международного ученого совета ННЛА, отмечается в сообщении. В 2009-2010 годах им была сформирована международная комиссия, которая изучила и представила правительству предложения по перепрофилированию Ереванского института физики в Национальную научную лабораторию.

Апрамян имеет опыт управления рядом американских и европейских научных учреждений в сферах ядерной физики и производства изотопов, также она активно участвует в сформированной Оганесяном комиссии. С 2011 года Апрамян входит в международный ученый совет ННЛА и помогает молодым ученым в вовлечении в международные программы, добавили в пресс-службе.