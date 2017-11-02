Самцы мамонтов были большими "социофобами", выяснили ученые

МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Масштабный анализ ДНК мамонтов показал, что их самцы вели преимущественно одиночный образ жизни и поэтому часто попадали в природные ловушки, заявляют российские и западные ученые в статье, опубликованной в журнале Current Biology.

"Мы были очень удивлены тем, что скелеты и бивни мамонтов, которые мы находили на дне высохших озер и болот, в основном принадлежали самцам. Как правило, все млекопитающие оставляют примерно равное число потомков и того, и другого пола, и это заставило нас задуматься о том, почему до нас дошло гораздо больше их костей, чем останков самок", — рассказвает Патрисия Печнерова (Patricia Pecnerova) из университета Стокгольма (Швеция).

На сегодняшний день не существует общего мнения о причинах вымирания мегафауны Ледникового периода. Часть ученых считает, что мамонты, шерстистые носороги вымерли исключительно из-за изменения климата, тогда как другие палеонтологи придерживаются гипотезы равного "вклада" человека и климата в исчезновение гигантских животных в Азии и Америке.

Относительно недавно палеонтологи нашли в Сибири "молочные бивни" нескольких мамонтов, следы на которых однозначно показали, что в вымирании этих гигантов, живших на Таймыре и в Восточной Сибири, были замешаны люди-охотники. В свою очередь, генетики нашли следы вырождения в ДНК последних мамонтов Земли с острова Врангеля, а другие ученые – намеки на то, что они могли вымереть от жажды.

Печнерова и ее коллеги, в том числе ученые из Санкт-Петербурга, Якутска и Магадана, нашли еще одну возможную причину того, почему мамонты бесследно исчезли после отступления ледников на север, изучая обрывки ДНК, извлеченные из останков мамонтов, найденных на острове Врангеля, на Ямале и в других уголках Сибири.

В общей сложности ученым удалось собрать достаточное количество генетического материала для того, чтобы определить пол примерно ста мамонтов, живших на севере России в последние 60 тысяч лет. К большому удивлению ученых, большая часть гигантов ледниковой эры оказалась самцами – их число составляло примерно 70%, а самок – 30%.

Все останки мамонтов, как рассказывает Печнерова, были найдены в самых разных участках Арктики и принадлежали к самым разным историческим эпохам, и поэтому число самцов и самок, если бы они одинаково вели себя, искали пищу и защищались от хищников, должно было быть примерно равным. Соответственно, наличие столь сильного "разрыва" между полами указывает на то, что это было не так.

"Большая часть бивней и других костей мамонтов и прочей мегафауны ледникового периода не дожила до наших времен. Вполне вероятно, что все известные нам их останки, найденные в Сибири, сохранились благодаря тому, что они были почти сразу погребены под землей, где они были защищены от эрозии. Это говорит о том, что самцы чаще умирали, падая в ледяные озера или застревая в болотах, где их кости могли лучше сохраняться", — добавляет Лав Дален (Love Dalen), коллега Печнеровой.

Почему самцы чаще попадали в подобные природные ловушки? Как считают ученые, это может быть связано с одной особенностью поведения, характерной для африканских слонов, ближайших современных родственников мамонтов. Слоны в целом являются очень социальными животными, однако взрослые самцы, как правило, являются одиночками и проводят большую часть жизни на большом расстоянии от больших групп самок и детенышей.

Жизнь в большой группе, как объясняют исследователи, помогала ее молодым и неопытным членам чаще избегать опасностей, пользуясь опытом пожилых самок. Молодые мамонты, в свою очередь, были лишены подобной помощи, благодаря чему они должны были чаще попадать в природные ловушки и погибать в них.

Как полагают ученые, аналогичные различия в поведении могли быть характерны и для других представителей мегафауны, что может сильно искажать текущие оценки их размеров и того, какую роль они могли играть в экосистемах Земли времен оледенения. В ближайшее время Печнерова и ее коллеги проверят, так ли это на самом деле.